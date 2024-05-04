https://crimea.ria.ru/20240504/student-ili-uklonist-v-vuzakh-ukrainy-vvedut-ekzamen-dlya-proverki-muzhchin-1137047322.html

Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин

Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин

В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T15:14

2024-05-04T15:14

2024-05-04T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении. Об этом заявил в соцсети замминистра образования Украины Михаил Винницкий.По его словам, среди украинцев поступление в вузы стало популярным способом уклониться от мобилизации, а новый экзамен поможет выявить таких граждан.Квалификационный экзамен уже введен для бакалавров и магистрантов, обучающихся некоторым специальностям. Ввести его для всех студентов предлагается в законопроекте, который принят Верховной радой Украины в первом чтении.На сайте украинского кабмина уже появилась петиция с требованием не принимать законопроект с этим нововведением.В конце прошлого года депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.На этой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцевВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – СальдоСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров

https://crimea.ria.ru/20240319/mozhet-rvanut-chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-totalnoy-mobilizatsii-molodezhi-1135827543.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, общество, в мире, верховная рада украины, новости