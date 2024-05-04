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Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T15:14
2024-05-04T15:16
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении. Об этом заявил в соцсети замминистра образования Украины Михаил Винницкий.По его словам, среди украинцев поступление в вузы стало популярным способом уклониться от мобилизации, а новый экзамен поможет выявить таких граждан.Квалификационный экзамен уже введен для бакалавров и магистрантов, обучающихся некоторым специальностям. Ввести его для всех студентов предлагается в законопроекте, который принят Верховной радой Украины в первом чтении.На сайте украинского кабмина уже появилась петиция с требованием не принимать законопроект с этим нововведением.В конце прошлого года депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.На этой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцевВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – СальдоСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров
https://crimea.ria.ru/20240319/mozhet-rvanut-chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-totalnoy-mobilizatsii-molodezhi-1135827543.html
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украина, мобилизация на украине, общество, в мире, верховная рада украины, новости
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин

На Украине введут специальный экзамен для исключения "уклонистов" из вузов - СМИ

15:14 04.05.2024 (обновлено: 15:16 04.05.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении. Об этом заявил в соцсети замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
По его словам, среди украинцев поступление в вузы стало популярным способом уклониться от мобилизации, а новый экзамен поможет выявить таких граждан.
"Далеко не все наши аспиранты (особенно в возрасте 25+ мужчины-контрактники) настолько добросовестные. Если лицо пришло в аспирантуру по другим причинам, у него могут возникнуть сложности. Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей... Нужно эту ситуацию исправлять", - цитируют Винницкого украинские СМИ.
Квалификационный экзамен уже введен для бакалавров и магистрантов, обучающихся некоторым специальностям. Ввести его для всех студентов предлагается в законопроекте, который принят Верховной радой Украины в первом чтении.
На сайте украинского кабмина уже появилась петиция с требованием не принимать законопроект с этим нововведением.
В конце прошлого года депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.
На этой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.
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