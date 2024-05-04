https://crimea.ria.ru/20240504/student-ili-uklonist-v-vuzakh-ukrainy-vvedut-ekzamen-dlya-proverki-muzhchin-1137047322.html
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T15:14
2024-05-04T15:14
2024-05-04T15:16
украина
мобилизация на украине
общество
в мире
верховная рада украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110072/54/1100725456_0:398:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b174e3d6099805ac032fbd8274a6535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении. Об этом заявил в соцсети замминистра образования Украины Михаил Винницкий.По его словам, среди украинцев поступление в вузы стало популярным способом уклониться от мобилизации, а новый экзамен поможет выявить таких граждан.Квалификационный экзамен уже введен для бакалавров и магистрантов, обучающихся некоторым специальностям. Ввести его для всех студентов предлагается в законопроекте, который принят Верховной радой Украины в первом чтении.На сайте украинского кабмина уже появилась петиция с требованием не принимать законопроект с этим нововведением.В конце прошлого года депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.На этой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцевВ Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – СальдоСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров
https://crimea.ria.ru/20240319/mozhet-rvanut-chto-zhdet-ukrainu-v-sluchae-totalnoy-mobilizatsii-molodezhi-1135827543.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110072/54/1100725456_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e13925f64b46dc341d0c0378f08ca76d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мобилизация на украине, общество, в мире, верховная рада украины, новости
Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
На Украине введут специальный экзамен для исключения "уклонистов" из вузов - СМИ
15:14 04.05.2024 (обновлено: 15:16 04.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В украинских вузах планируют ввести квалификационный экзамен для бакалавров, магистров и аспирантов, чтобы отсеять мужчин в возрасте старше 25 лет. Соответствующий законопроект одобрен радой в первом чтении. Об этом заявил в соцсети замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
По его словам, среди украинцев поступление в вузы стало популярным способом уклониться от мобилизации, а новый экзамен поможет выявить таких граждан.
"Далеко не все наши аспиранты (особенно в возрасте 25+ мужчины-контрактники) настолько добросовестные. Если лицо пришло в аспирантуру по другим причинам, у него могут возникнуть сложности. Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей... Нужно эту ситуацию исправлять", - цитируют Винницкого украинские СМИ.
Квалификационный экзамен уже введен для бакалавров и магистрантов, обучающихся некоторым специальностям. Ввести его для всех студентов предлагается в законопроекте, который принят Верховной радой Украины в первом чтении.
На сайте украинского кабмина уже появилась петиция с требованием не принимать законопроект с этим нововведением.
В конце прошлого года депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ
заключенных и студентов.
На этой неделе стало известно, что для службы в ВСУ признали годными
украинцев с ВИЧ, онкозаболеваниями и психическими расстройствами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по таким параметрам в ВСУ можно призвать
президента США Джо Байдена и главу киевского режима Владимира Зеленского.
Читайте также на РИА Новости Крым: