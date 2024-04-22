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Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров

Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - Азаров

Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев, соответствующе нормы уже разрабатываются, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T14:39

2024-04-22T14:39

2024-04-22T14:39

николай азаров

мобилизация на украине

украина

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Киев продолжит ужесточать мобилизацию украинцев, соответствующе нормы уже разрабатываются, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Проголосованный Радой и подписанный Зеленским закон об усилении мобилизации не станет последним документом по мобилизации. Киевский режим продолжает разрабатывать новые ограничения и планирует ужесточать уже существующие нормы", - написал Азаров своем Telegram-канале.В частности украинский Минюст продолжает разрабатывать новые меры, которые коснутся ограничения в предоставления административных услуг, а главком ВСУ Алексей Сырский просит Офис президента Украины создать специальное полицейское подразделение по поиску уклоняющихся от мобилизации украинцев.Украинский лидер Владимир Зеленский ранее подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в деньУкраина будет уничтожена без мобилизации женщин – депутат Верховной радыМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУ

украина

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николай азаров, мобилизация на украине, украина, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), новости