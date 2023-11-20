https://crimea.ria.ru/20231120/mobilizatsiya-na-ukraine-kogo-lishat-otsrochki-ot-prizyva-v-vsu-1132914388.html

Мобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ

Мобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Мобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ

В Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных и... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T14:48

2023-11-20T14:48

2023-11-20T14:48

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ ряд категорий граждан, в том числе заключенных и студентов. Об этом сообщила депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая."Расширяется перечень лиц, которые ставятся на воинский учет. В частности, те, кто до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, а также те, которые были осуждены за совершение уголовного преступления и приговорены к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания", - написала она на своей странице в социальной сети.Правила призыва в ВСУ изменятся и для студентов вузов. По словам нардепа, в последние два года количество желающих получить высшее образование "возросло в два-три раз", что обусловлено возможностью отсрочки от призыва на время обучения.Кроме того, законопроект сужает круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе.На данный момент право на отсрочку имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены или мужа. Нововведения предусматривают, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями.Военнообязанные, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.Законопроект также затрагивает вопросы демобилизации. По словам Безуглой, право на нее получат военнослужащие после 18 месяцев службы, военнослужащие с инвалидностью, вернувшиеся из плена, являющиеся усыновителями, опекунами, а также ряд других категорий.В понедельник экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.Ранее в ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "майдан" на Украине возможен в ближайшем будущем – мнениеЗеленский продлил военное положение и мобилизацию на УкраинеК чему приведут митинги за демобилизацию на Украине – эксперт

https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, украина, верховная рада украины, новости, общество