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К чему приведут митинги за демобилизацию на Украине – эксперт

К чему приведут митинги за демобилизацию на Украине – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2023

К чему приведут митинги за демобилизацию на Украине – эксперт

Украинская власть не в силах остановить антивоенное движение, начавшееся на Украине с митингов в разных регионах, поскольку акции доказывают, что украинский... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T11:29

2023-11-13T11:29

2023-11-13T14:35

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

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Игорь Шатров о протестах на Украине Игорь Шатров о протестах на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Украинская власть не в силах остановить антивоенное движение, начавшееся на Украине с митингов в разных регионах, поскольку акции доказывают, что украинский народ уже не боится киевского режима и готов открыто выступать против него и войны. Об этом в эфире радо "Спутник в Крыму" сообщил политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.В ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой. По информации украинских СМИ, акции состоялись в Одессе, Львове, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков тысяч человек. Ранее глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность проведения демобилизации части военнослужащих ВСУ, если будет создана соответствующая правовая база.По словам Шатрова, крайне важно, что акции состоялись во всех регионах Украины: это свидетельствует о том, что люди устали бояться преступную власть и готовы объединяться, открыто выступать и даже рисковать, лишь бы остановить беспредел.По мнению эксперта, произошедшее можно считать стартом антивоенного движения на Украине."Это очень серьезное событие, несмотря на малочисленность митингов. Это можно назвать антивоенным движением на Украине, потому что до последнего времени все антивоенные проявления заключались в неудачных попытках скрыться от мобилизации, сбежать за границу. В настоящий момент мы наблюдаем уже политические действия: это движение против мобилизации, за сокращение сроков нахождения на линии боевого соприкосновения и, по большому счету, против войны", – заявил Шатров.По мнению политолога, антивоенное движение на Украине вероятнее всего будет только разрастаться, поскольку у киевской власти нет сил на то, чтобы одновременно воевать с Россией, силовыми методами создавать свой мобилизационный резерв из последних дееспособных граждан и к тому же противостоять восставшему народу."Думаю, скорее всего, это движение будет только шириться", – заключил эксперт.В конце октября член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизацию на Украине усилят в связи с большими потерями ВСУ на фронте. Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления назвал министр обороны Сергей Шойгу. Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на УкраинеСколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны

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игорь шатров, украина, мнения, общество, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, новости, новости крыма