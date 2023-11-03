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Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны
В плен российским войскам за прошедшую неделю сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T15:19
2023-11-03T15:19
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "восток"
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В плен российским войскам за прошедшую неделю сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма".Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, без "резкого технологического прорыва" этого не произойдет.Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направленияхВозможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны

Минобороны: за прошедшую неделю в плен российским войскам сдались 28 военных ВСУ

15:19 03.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В плен российским войскам за прошедшую неделю сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма".
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, без "резкого технологического прорыва" этого не произойдет.
Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.
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Министерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Восток"Вооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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14:53Лавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем Востоке
14:39Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей
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