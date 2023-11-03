https://crimea.ria.ru/20231103/skolko-boevikov-vsu-sdalis-v-plen-za-nedelyu--minoborony-1132551597.html

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Сколько боевиков ВСУ сдались в плен за неделю – Минобороны

В плен российским войскам за прошедшую неделю сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T15:19

2023-11-03T15:19

2023-11-03T15:19

министерство обороны рф

новости сво

группировка войск "восток"

вооруженные силы россии

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В плен российским войскам за прошедшую неделю сдались 28 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось 15 украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма".Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, без "резкого технологического прорыва" этого не произойдет.Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направленияхВозможностей у ВСУ остается все меньше – ШойгуЦифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу