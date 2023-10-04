https://crimea.ria.ru/20231004/tsifry-nesopostavimy-glava-dnr-o-chisle-plennykh-u-rossii-i-ukrainy-1131845889.html
Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
Около 500 российских военнослужащих находятся на данный момент в плену на территории Украины. Об этом в эфире программы “Соловьев Live” заявил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T13:51
2023-10-04T13:51
2023-10-04T14:44
денис пушилин
обмен пленными
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 500 российских военнослужащих находятся на данный момент в плену на территории Украины. Об этом в эфире программы “Соловьев Live” заявил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, работа по вызволению из плена наших соотечественников ведется постоянно и кропотливо, но в последнее время процесс стал намного дольше и сложнее.При этом украинских военнослужащих в российском плену находится “в разы больше”, подчеркнул глава ДНР.“У нас их – тысячи. И каждый день, каждую неделю эта цифра увеличивается. Эти цифры несопоставимы", - заявил он.Не последнюю роль в этом стала играть информационная работа, которую проводят на линии боевого соприкосновения, склоняя украинских военнослужащих к добровольной сдаче в плен. Для этого распространяют информацию и о радиочастотах, по которым можно связаться с российской стороной и добровольно сложить оружие, и определенный алгоритм действий. Эти сведения в последнее время украинские военные используют все активнее, уверяет Денис Пушилин.“Потому что шансов на поле боя у большинства мобилизованных – необученных, брошенных, используемых как мясо, – конечно, просто нет. Я считаю, лучше так, чем они будут (умирать – Ред.). На некоторых участках, ребята говорят, находиться невозможно, если ветер в нашу сторону, - отметил глава ДНР. – Их не собирает противник, тела просто лежат ковром. Это ужасно”.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в пленУкраинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжиВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова
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денис пушилин, обмен пленными, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии
Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
Пушилин: на Украине в плену находится около 500 российских военных
13:51 04.10.2023 (обновлено: 14:44 04.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 500 российских военнослужащих находятся на данный момент в плену на территории Украины. Об этом в эфире программы “Соловьев Live” заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, работа по вызволению из плена наших соотечественников ведется постоянно и кропотливо, но в последнее время процесс стал намного дольше и сложнее.
“Цифра (500 человек – Ред.) примерная, потому что очень трудно получить подтверждение. Мы бьемся за каждого, находим информацию, но ее очень трудно сейчас получить. Раньше эта работа была выстроена, а сейчас Украине ничего этого не нужно”, - отметил Денис Пушилин.
При этом украинских военнослужащих в российском плену находится “в разы больше”, подчеркнул глава ДНР.
“У нас их – тысячи. И каждый день, каждую неделю эта цифра увеличивается. Эти цифры несопоставимы", - заявил он.
Не последнюю роль в этом стала играть информационная работа, которую проводят на линии боевого соприкосновения, склоняя украинских военнослужащих к добровольной сдаче в плен. Для этого распространяют информацию и о радиочастотах, по которым можно связаться с российской стороной и добровольно сложить оружие, и определенный алгоритм действий. Эти сведения в последнее время украинские военные используют все активнее, уверяет Денис Пушилин.
“Потому что шансов на поле боя у большинства мобилизованных – необученных, брошенных, используемых как мясо, – конечно, просто нет. Я считаю, лучше так, чем они будут (умирать – Ред.). На некоторых участках, ребята говорят, находиться невозможно, если ветер в нашу сторону, - отметил глава ДНР. – Их не собирает противник, тела просто лежат ковром. Это ужасно”.
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