https://crimea.ria.ru/20231004/tsifry-nesopostavimy-glava-dnr-o-chisle-plennykh-u-rossii-i-ukrainy-1131845889.html

Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины

Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины

Около 500 российских военнослужащих находятся на данный момент в плену на территории Украины. Об этом в эфире программы “Соловьев Live” заявил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T13:51

2023-10-04T13:51

2023-10-04T14:44

денис пушилин

обмен пленными

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 500 российских военнослужащих находятся на данный момент в плену на территории Украины. Об этом в эфире программы “Соловьев Live” заявил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, работа по вызволению из плена наших соотечественников ведется постоянно и кропотливо, но в последнее время процесс стал намного дольше и сложнее.При этом украинских военнослужащих в российском плену находится “в разы больше”, подчеркнул глава ДНР.“У нас их – тысячи. И каждый день, каждую неделю эта цифра увеличивается. Эти цифры несопоставимы", - заявил он.Не последнюю роль в этом стала играть информационная работа, которую проводят на линии боевого соприкосновения, склоняя украинских военнослужащих к добровольной сдаче в плен. Для этого распространяют информацию и о радиочастотах, по которым можно связаться с российской стороной и добровольно сложить оружие, и определенный алгоритм действий. Эти сведения в последнее время украинские военные используют все активнее, уверяет Денис Пушилин.“Потому что шансов на поле боя у большинства мобилизованных – необученных, брошенных, используемых как мясо, – конечно, просто нет. Я считаю, лучше так, чем они будут (умирать – Ред.). На некоторых участках, ребята говорят, находиться невозможно, если ветер в нашу сторону, - отметил глава ДНР. – Их не собирает противник, тела просто лежат ковром. Это ужасно”.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в пленУкраинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжиВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, обмен пленными, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии