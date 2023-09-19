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Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова
Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова
Российские правоохранители изучают кадры, на которых украинские боевики гонят российских военнопленных на минное поле. После изучения всех обстоятельств... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T13:29
2023-09-19T14:16
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские правоохранители изучают кадры, на которых украинские боевики гонят российских военнопленных на минное поле. После изучения всех обстоятельств произошедшему будет дана соответствующая правовая оценка, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Мария Захарова напомнила, что российские суды регулярно выносят приговоры в отношении военнослужащих ВСУ, нарушающих законы ведения войны. Многие из них уже находятся в тюрьме."На прошлой неделе пожизненное заключение назначено неонацисту ВСУ Владиславу Клыку, который в апреле 2022 года в Мариуполе совместно с другими боевиками препятствовал свободному выходу мирных жителей из города, применяя огнестрельное оружие. В соответствии с преступными приказами командования он расстрелял восемь мирных жителей".По данным МИД, за убийства мирных жителей Мариуполя от 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ Олег Безволев, Сергей Макеев, Михаил Чистоплясов. На срок от 26 до 29 лет осуждены боевики из террористической организации "Азов"* Александр Слободенюк, Иван Бочкарев, Дмитрий Канупер и Руслан Колодяжный. Они понесут наказание за убийства мирных жителей Мариуполя в марте-апреле 2022 года."От 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно назначено трем боевикам этой организации - Вадиму Гусеву, Давиду Касаткину и Денису Жучкову за насилие над российскими военнопленными в апреле прошлого года в Мариуполе. К 24 годам лишения свободы заочно приговорен боевик "Азова"* Антон Штукин, который обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи в Мариупольском районе в марте 2022 года", - продолжила Захарова.16 и 17 лет колонии строгого режима соответственно получили неонацисты Сахил Алахвердиев и Алексей Борисенко, которые в мае 2022 года на территории ЛНР стреляли из гранатомета и миномета по жилым домам.Видео, на котором военнослужащие ВСУ гонят на минное поле двух российских военнопленных, после чего стреляют в их сторону и раздается взрыв, было опубликовано во многих СМИ и Telegram-каналах. В Следственном комитете РФ начали по этому поводу проверку.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели
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марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова

Захарова: боевики ВСУ будут наказаны за бесчеловечное отношение к военнопленным

13:29 19.09.2023 (обновлено: 14:16 19.09.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские правоохранители изучают кадры, на которых украинские боевики гонят российских военнопленных на минное поле. После изучения всех обстоятельств произошедшему будет дана соответствующая правовая оценка, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские правоохранительные органы изучают данную видеозапись и все обстоятельства произошедшего. Если факты бесчеловечного обращения с военнопленными подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее", - сказала она.

Мария Захарова напомнила, что российские суды регулярно выносят приговоры в отношении военнослужащих ВСУ, нарушающих законы ведения войны. Многие из них уже находятся в тюрьме.
"На прошлой неделе пожизненное заключение назначено неонацисту ВСУ Владиславу Клыку, который в апреле 2022 года в Мариуполе совместно с другими боевиками препятствовал свободному выходу мирных жителей из города, применяя огнестрельное оружие. В соответствии с преступными приказами командования он расстрелял восемь мирных жителей".
По данным МИД, за убийства мирных жителей Мариуполя от 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ Олег Безволев, Сергей Макеев, Михаил Чистоплясов. На срок от 26 до 29 лет осуждены боевики из террористической организации "Азов"* Александр Слободенюк, Иван Бочкарев, Дмитрий Канупер и Руслан Колодяжный. Они понесут наказание за убийства мирных жителей Мариуполя в марте-апреле 2022 года.
"От 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно назначено трем боевикам этой организации - Вадиму Гусеву, Давиду Касаткину и Денису Жучкову за насилие над российскими военнопленными в апреле прошлого года в Мариуполе. К 24 годам лишения свободы заочно приговорен боевик "Азова"* Антон Штукин, который обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи в Мариупольском районе в марте 2022 года", - продолжила Захарова.
16 и 17 лет колонии строгого режима соответственно получили неонацисты Сахил Алахвердиев и Алексей Борисенко, которые в мае 2022 года на территории ЛНР стреляли из гранатомета и миномета по жилым домам.
Видео, на котором военнослужащие ВСУ гонят на минное поле двух российских военнопленных, после чего стреляют в их сторону и раздается взрыв, было опубликовано во многих СМИ и Telegram-каналах. В Следственном комитете РФ начали по этому поводу проверку.
* террористическая организация, запрещенная в России
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