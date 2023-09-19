https://crimea.ria.ru/20230919/boeviki-vsu-otvetyat-za-russkikh-plennykh-na-minnom-pole--zakharova-1131521224.html

Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова

Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Боевики ВСУ ответят за русских пленных на минном поле – Захарова

Российские правоохранители изучают кадры, на которых украинские боевики гонят российских военнопленных на минное поле. После изучения всех обстоятельств... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T13:29

2023-09-19T13:29

2023-09-19T14:16

марина захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

россия

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Российские правоохранители изучают кадры, на которых украинские боевики гонят российских военнопленных на минное поле. После изучения всех обстоятельств произошедшему будет дана соответствующая правовая оценка, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Мария Захарова напомнила, что российские суды регулярно выносят приговоры в отношении военнослужащих ВСУ, нарушающих законы ведения войны. Многие из них уже находятся в тюрьме."На прошлой неделе пожизненное заключение назначено неонацисту ВСУ Владиславу Клыку, который в апреле 2022 года в Мариуполе совместно с другими боевиками препятствовал свободному выходу мирных жителей из города, применяя огнестрельное оружие. В соответствии с преступными приказами командования он расстрелял восемь мирных жителей".По данным МИД, за убийства мирных жителей Мариуполя от 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ Олег Безволев, Сергей Макеев, Михаил Чистоплясов. На срок от 26 до 29 лет осуждены боевики из террористической организации "Азов"* Александр Слободенюк, Иван Бочкарев, Дмитрий Канупер и Руслан Колодяжный. Они понесут наказание за убийства мирных жителей Мариуполя в марте-апреле 2022 года."От 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно назначено трем боевикам этой организации - Вадиму Гусеву, Давиду Касаткину и Денису Жучкову за насилие над российскими военнопленными в апреле прошлого года в Мариуполе. К 24 годам лишения свободы заочно приговорен боевик "Азова"* Антон Штукин, который обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи в Мариупольском районе в марте 2022 года", - продолжила Захарова.16 и 17 лет колонии строгого режима соответственно получили неонацисты Сахил Алахвердиев и Алексей Борисенко, которые в мае 2022 года на территории ЛНР стреляли из гранатомета и миномета по жилым домам.Видео, на котором военнослужащие ВСУ гонят на минное поле двух российских военнопленных, после чего стреляют в их сторону и раздается взрыв, было опубликовано во многих СМИ и Telegram-каналах. В Следственном комитете РФ начали по этому поводу проверку.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщинаНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные цели

https://crimea.ria.ru/20230426/frantsuzskie-naemniki-kaznili-rossiskikh-voennoplennykh--delom-zanyalsya-sk-1128374599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости