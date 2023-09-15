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ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку
ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 15.09.2023
ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку
Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки"... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T12:26
2023-09-15T12:26
ск рф (следственный комитет российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
видео
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки" пути украинским подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в некоторых СМИ были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.Следователи устанавливают все обстоятельство произошедшего, дату съемки и местность на видеозаписи. Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердятся, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных в преступлении, добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в частности тем, что ВС РФ эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия. Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле
Военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и показал видео, которое нашли на телефоне в украинском блиндаже.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, видео, мнения, видео
ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки" пути украинским подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку

СК России проверяет сведения о использовании ВСУ пленных российских солдат на минных полях

12:26 15.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки" пути украинским подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в некоторых СМИ были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.
"Утверждается, что видеозапись была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже. Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации", – говорится в сообщении СК.
Следователи устанавливают все обстоятельство произошедшего, дату съемки и местность на видеозаписи. Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердятся, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных в преступлении, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в частности тем, что ВС РФ эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВидеоМнения
 
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