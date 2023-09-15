https://crimea.ria.ru/20230915/vsu-zastavili-plennykh-idti-na-minnye-polya--sledkom-nachal-proverku-1131437373.html

ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку

ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 15.09.2023

ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку

Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки"... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T12:26

2023-09-15T12:26

2023-09-15T12:26

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

видео

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131437225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccbd390d3caae10410dc1acc7f5b10bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России начал проверку сведений о бесчеловечном обращении ВСУ с российскими пленными, которых заставили идти на минные поля для "расчистки" пути украинским подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в некоторых СМИ были опубликованы видеоматериалы, в которых представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации.Следователи устанавливают все обстоятельство произошедшего, дату съемки и местность на видеозаписи. Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердятся, будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных в преступлении, добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в частности тем, что ВС РФ эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия. Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской области Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле Военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и показал видео, которое нашли на телефоне в украинском блиндаже. 2023-09-15T12:26 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, видео, мнения, видео