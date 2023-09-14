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Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин

Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Зачем Австрия и Венгрия "пригрели" бежавших от армии украинских мужчин

На Украине мужчины призывного возраста – расходный материал, тогда как для соседних странах они – дешевая рабочая сила. Поэтому Венгрия, Австрия и в конечном... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T22:40

2023-09-14T22:40

2023-09-14T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На Украине мужчины призывного возраста – расходный материал, тогда как для соседних странах они – дешевая рабочая сила. Поэтому Венгрия, Австрия и в конечном счете Польша не выдадут Киеву массово бежавших трудоспособных беженцев не из человеколюбия, а из экономических соображений. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.Мужчины призывного возраста бегут из УкраиныВ начале сентября стало известно, что Австрия и Венгрия не будут ни выдавать по запросу Киева бежавших с Украины мужчин призывного возраста, ни передавать их данные.Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что в стране не проверяют "ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет". "Венгрия не выдаст их Украине", – сказал Шемьен.В МВД Австрии заявили, что возвращение мужчин-беженцев "было бы массовым посягательством на суверенитет" страны. По данным австрийских СМИ, в стране проживают 14 тысяч украинцев, годных к военной службе.В то же время польские издания сообщили, что Польша стала выдавать беженцев призывного возраста, покинувших Украину с февраля 2022 года."Польшу и другие страны ЕС могут завалить украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам на Днепре", – сообщалось в газете "Речь Посполита". По данным издания, в стране остается сейчас порядка 80 тысяч нелегалов из Украины.Дело не в человеколюбииПо словам Николая Межевича, в этой истории у стран-соседей нет ни желания обескровить ВСУ для прекращения конфликта, ни попытки спасти людей – политический и гуманитарный подтекст отсутствует. Есть лишь соображения правовые и экономические."Миграционное законодательство и Венгрии, и Австрии – а я напомню: эти две страны в прошлом были одной страной, называлась она Австро-Венгрией – обладает некоторым сходством. Да, им запрещено выдавать людей, которые имеют статус беженцев, на родину, где их могут ожидать какие-то преследования", – сказал Межевич.В то же время следует отметить, что "формально призыв на военную службу преследованием не является", добавил он. И при желании вернуть потенциальных бойцов ВСУ было бы можно.Но, во-первых, такой путь долгий, дорогой и проблемный. Поскольку "каждый раз надо доказывать эту необходимость в судебном порядке: по каждому человеку должно быть решение". Поэтому и Венгрии, и Австрии "проще занять критическую позицию по отношению к запросам Украины", отметил эксперт.Во-вторых, зачем это вообще делать, если трудоспособные мужчины из Украины – это прекрасная рабсила, а значит - польза экономике этих стран.По его мнению, о том, что Польша начала возвращать украинских мужчин, говорить рано, так как массовый характер этот процесс вряд ли приобретет из тех же соображений."Надо смотреть, какой будет правоприменительная практика. У меня есть сомнения, что Польша будет массово выдавать. Полякам нужна рабочая сила средней квалификации, которая не за большие деньги готова работать. И они не из человеколюбия, а исходя из своих экономических интересов не планируют, на мой взгляд, массовую выдачу", – сказал Межевич."Могут выдать тех, кто совершил в Польше преступление. В Варшаве, например, ларек ограбил – да, конечно, такого человека отдадут. Но обычного законопослушного, который еще и устроился на работу, выполняет неквалифицированный труд, приносит пользу польской экономике, – я очень сомневаюсь", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам Орбан: нельзя "отнять" у России Крым

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https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

николай межевич, мнения, австрия, венгрия, польша, украина, экономика, политика, беженцы, в мире