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Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций
Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций
В МИД Австрии не готовы поддержать новые санкции против России в энергетическом секторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T16:13
2022-09-22T16:13
в мире
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В МИД Австрии не готовы поддержать новые санкции против России в энергетическом секторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского дипломатического ведомства Александра Шалленберга."В прошлом я говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, то есть – за закрытыми дверями, но мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа – тут от Австрии будет четкое "нет", – сказал Шалленбергом в интервью телеканалу ORF.Он также указал, что считает принятые ранее санкции всеобъемлющими.Ранее государственный министр по делам Европы в МИД Германии сообщила, что Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения санкций.
https://crimea.ria.ru/20220826/vlasti-gaagi-prizovut-vremenno-otkazatsya-ot-sanktsiy-es-protiv-rossii-1124298529.html
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в мире, санкции против россии, политика
Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций

В МИД Австрии категорически не поддерживают ужесточение санкций против России по газу

16:13 22.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo
Трубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В МИД Австрии не готовы поддержать новые санкции против России в энергетическом секторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу австрийского дипломатического ведомства Александра Шалленберга.
"В прошлом я говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, то есть – за закрытыми дверями, но мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа – тут от Австрии будет четкое "нет", – сказал Шалленбергом в интервью телеканалу ORF.
Гаага - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Он также указал, что считает принятые ранее санкции всеобъемлющими.
Ранее государственный министр по делам Европы в МИД Германии сообщила, что Евросоюз намерен изменить процедуру принятия решений, лишив участников возможности накладывать вето при рассмотрении ряда инициатив, в частности введения санкций.
 
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