https://crimea.ria.ru/20230901/v-minoborony-rossii-obyasnili-vysokie-poteri-vsu-1131100660.html

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2023

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ

Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T17:10

2023-09-01T17:10

2023-09-01T17:10

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

новости сво

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю на всех направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 5 600 человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.По информации ведомства, высокие потери личного состава украинской армии в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены тем, что российские подразделения эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия.В ведомстве также прокомментировали действия ВСУ на Херсонском направлении, которые преимущественно заключались в попытках провести высадку десанта на острова. При этом форсировать Днепр враг не решается, осознавая большие риски.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу