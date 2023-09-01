Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/v-minoborony-rossii-obyasnili-vysokie-poteri-vsu-1131100660.html
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ - РИА Новости Крым, 01.09.2023
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T17:10
2023-09-01T17:10
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости сво
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768136_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_26c48a6cc28298d8ebd91263a190a0a6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю на всех направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 5 600 человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.По информации ведомства, высокие потери личного состава украинской армии в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены тем, что российские подразделения эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия.В ведомстве также прокомментировали действия ВСУ на Херсонском направлении, которые преимущественно заключались в попытках провести высадку десанта на острова. При этом форсировать Днепр враг не решается, осознавая большие риски.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130768136_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_634aab82616ecaf4dd95d36f87a23e1a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ

Минобороны: высокие потери ВСУ связаны с "мясными" штурмами без прикрытия техники

17:10 01.09.2023
 
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo LIBKOS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю на всех направлениях ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 5 600 человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.
По информации ведомства, высокие потери личного состава украинской армии в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены тем, что российские подразделения эффективно поражают вражескую бронетехнику на дальних подступах, после чего пехота двигается по минным полям без прикрытия.
"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", – сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также прокомментировали действия ВСУ на Херсонском направлении, которые преимущественно заключались в попытках провести высадку десанта на острова. При этом форсировать Днепр враг не решается, осознавая большие риски.
"По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня", – рассказали в МО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ
Не перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области
Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
 
Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости СВОХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
17:10В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
16:47В Сочи на строителя упала железобетонная плита
16:3115 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
16:17За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
16:07Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном" - прямая трансляция
16:05Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
16:03Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
15:52Профессия логист – работа с гарантией
15:50Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
15:35До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин
15:21Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
15:15Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
15:07Крымский мост: сколько ждать проезда
14:35Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
13:55Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
13:41Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
13:37Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
13:23Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
13:14Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году
Лента новостейМолния