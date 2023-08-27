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Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230827/kontrnastuplenie-vsu-v-2024-godu-na-chto-rasschityvaet-kiev-1130980650.html
Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев
ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2024 году, о чем свидетельствует договоренности о поставках Киеву истребителей F-16. Сорвать планы можно, уничтожая эти... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T19:26
2023-08-27T19:26
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
юрий кнутов
мнения
вооруженные силы россии
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
россия
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2024 году, о чем свидетельствует договоренности о поставках Киеву истребителей F-16. Сорвать планы можно, уничтожая эти самолеты как первостепенные цели, несущие серьезную угрозу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее стало известно, что командование ВСУ обсуждают с НАТО перезагрузку стратегии контрнаступления украинской армии на 2024 год в связи с ее неудачами этим летом. По словам Кнутова, украинское командование действительно готовится к такой перезагрузке, о чем свидетельствуют, в частности, договоренности с Западом о поставках Украине истребителей F-16."К лету 2024 года, конечно, Киев планирует так называемое контрнаступление и уже готовится. Это подтверждается тем, что где-то 15 декабря ожидается поставка первых F-16, а к весне их должно быть больше", – сказал Кнутов.Он подчеркнул, что F-16 способны нести противорадиолокационные ракеты Harm, противокорабельные Harpoon и главное – JASSM, крылатые ракеты, аналог Storm Shadow/ Scalp и Taurus.Кроме того, F-16 в тех модификациях, которые Запад предоставляет Украине, является носителем тактического ядерного оружия.В этой связи Вооруженные силы России "должны, как только появятся на Украине F-16, начинать по ним работать достаточно серьезно, как сейчас по танкам Leopard, БМП Bradley и другой технике", подчеркнул Кнутов:"Только уничтожать при появлении, делать приоритетом эти цели", - акцентировал эксперт.В то же время, несмотря на то, что "Запад сможет поставлять оружие, технику и боеприпасы", воевать на Украине становится некому, отметил Кнутов."Мобилизационный ресурс здесь резко сокращается. Уже сейчас на Украине очень большое количество деревень, в которых нет мужчин моложе 45 лет: они или убиты, или в армии. Поэтому что Киев сможет мобилизовать с точки зрения качественного состава даже к весне следующего года, это большой вопрос", – заметил он.Что касается помощи Запада, то на прямой конфликт страны НАТО не пойдут – Украина может рассчитывать только на добровольцев, преимущественно румын и поляков, среди которых желающих умирать за киевский режим все меньше, считает Кнутов."В польской прессе была информация о том, что за время конфликта на Украине погибли уже 10 тысяч поляков. Это колоссальное количество, почти дивизия. Поэтому я не думаю, что будет много желающих проливать кровь свою на Украине", - сказал он.По словам Кнутова, осенью "контрнаступ" ВСУ остановится. А зимой есть вероятность того, что российские войска "смогут где-то продвинуться вперед", что "в зимних условиях не так-то просто, но в городских условиях вполне приемлемо даже зимой в любое время".Эксперт подчеркнул, что Минобороны РФ не раскрывает своих планов на зиму, потому не следует делать прогнозы относительно действий ВСУ и ситуации в зоне СВО на такую большую перспективу, как следующее лето.Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью британской газете Financial Times заявил, что страна участвует в подготовке украинских пилотов для управления истребителями F-16, и в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на румынской территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16 Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – эксперт Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
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Анна Петрова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, юрий кнутов, мнения, вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, самолеты f-16
Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает Киев

Кнутов: "перезагрузку" контрнаступления ВСУ остановит уничтожение поставленных Киеву F-16

19:26 27.08.2023
 
© AP Photo LIBKOSУкраинские солдаты едут на БТР
Украинские солдаты едут на БТР - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo LIBKOS
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. ВСУ готовятся к контрнаступлению в 2024 году, о чем свидетельствует договоренности о поставках Киеву истребителей F-16. Сорвать планы можно, уничтожая эти самолеты как первостепенные цели, несущие серьезную угрозу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что командование ВСУ обсуждают с НАТО перезагрузку стратегии контрнаступления украинской армии на 2024 год в связи с ее неудачами этим летом.
По словам Кнутова, украинское командование действительно готовится к такой перезагрузке, о чем свидетельствуют, в частности, договоренности с Западом о поставках Украине истребителей F-16.
"К лету 2024 года, конечно, Киев планирует так называемое контрнаступление и уже готовится. Это подтверждается тем, что где-то 15 декабря ожидается поставка первых F-16, а к весне их должно быть больше", – сказал Кнутов.
Он подчеркнул, что F-16 способны нести противорадиолокационные ракеты Harm, противокорабельные Harpoon и главное – JASSM, крылатые ракеты, аналог Storm Shadow/ Scalp и Taurus.
"То есть, будет делаться ставка на то, чтобы Украина получила высокоточное оружие, способное работать по нашим тылам, по коммуникациям, штабам и командным пунктам на глубину до 200 километров от линии фронта. Это существенная угроза. И, конечно, она не отвечает нашим интересам", – отметил эксперт.
Кроме того, F-16 в тех модификациях, которые Запад предоставляет Украине, является носителем тактического ядерного оружия.
В этой связи Вооруженные силы России "должны, как только появятся на Украине F-16, начинать по ним работать достаточно серьезно, как сейчас по танкам Leopard, БМП Bradley и другой технике", подчеркнул Кнутов:
"Только уничтожать при появлении, делать приоритетом эти цели", - акцентировал эксперт.
В то же время, несмотря на то, что "Запад сможет поставлять оружие, технику и боеприпасы", воевать на Украине становится некому, отметил Кнутов.
"Мобилизационный ресурс здесь резко сокращается. Уже сейчас на Украине очень большое количество деревень, в которых нет мужчин моложе 45 лет: они или убиты, или в армии. Поэтому что Киев сможет мобилизовать с точки зрения качественного состава даже к весне следующего года, это большой вопрос", – заметил он.
Что касается помощи Запада, то на прямой конфликт страны НАТО не пойдут – Украина может рассчитывать только на добровольцев, преимущественно румын и поляков, среди которых желающих умирать за киевский режим все меньше, считает Кнутов.
"В польской прессе была информация о том, что за время конфликта на Украине погибли уже 10 тысяч поляков. Это колоссальное количество, почти дивизия. Поэтому я не думаю, что будет много желающих проливать кровь свою на Украине", - сказал он.
По словам Кнутова, осенью "контрнаступ" ВСУ остановится. А зимой есть вероятность того, что российские войска "смогут где-то продвинуться вперед", что "в зимних условиях не так-то просто, но в городских условиях вполне приемлемо даже зимой в любое время".
Эксперт подчеркнул, что Минобороны РФ не раскрывает своих планов на зиму, потому не следует делать прогнозы относительно действий ВСУ и ситуации в зоне СВО на такую большую перспективу, как следующее лето.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью британской газете Financial Times заявил, что страна участвует в подготовке украинских пилотов для управления истребителями F-16, и в ближайшее время будут подписаны необходимые документы, разрешающие начать их обучение на румынской территории.
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