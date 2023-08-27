https://crimea.ria.ru/20230827/perezagruzka-kontrnastupleniya-vsu-v-2024-godu-chto-obsuzhdayut-v-nato-1130977281.html

Перезагрузка контрнаступления ВСУ в 2024 году: что обсуждают в НАТО

Перезагрузка контрнаступления ВСУ в 2024 году: что обсуждают в НАТО - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Перезагрузка контрнаступления ВСУ в 2024 году: что обсуждают в НАТО

Командование ВСУ обсуждает с НАТО перезагрузку контрнаступления в 2024 году в связи с неудачами в зоне боев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T11:47

2023-08-27T11:47

2023-08-27T12:21

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Командование ВСУ обсуждает с НАТО перезагрузку контрнаступления в 2024 году в связи с неудачами в зоне боев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.По данным издания издание, чуть менее двух недель назад главком ВС Украины Валерий Залужный провел тайный "военным совет" с самыми высокопоставленными офицерами НАТО. Встреча состоялась в "секретном месте на польско-украинской границе"."Это была не обычная дискуссия: Залужный взял с собой всю свою команду в путь длиной около 300 миль из Киева", – отмечается в материале.Сообщается, что на встрече присутствовал главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, который, как подчеркивает автор статьи, успел стать одним из ключевых связных альянса на Украине.Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2023-08-27/Guardian-NATO-i-Ukraina-gotovyatРанее американские СМИ обсуждали главный тормоз контрнаступления. Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение

https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html

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нато, валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, сша, великобритания, новости