Перезагрузка контрнаступления ВСУ в 2024 году: что обсуждают в НАТО
Guardian: НАТО обсуждает перезагрузку контрнаступления ВСУ в 2024 году
11:47 27.08.2023 (обновлено: 12:21 27.08.2023)
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Командование ВСУ обсуждает с НАТО перезагрузку контрнаступления в 2024 году в связи с неудачами в зоне боев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания издание, чуть менее двух недель назад главком ВС Украины Валерий Залужный провел тайный "военным совет" с самыми высокопоставленными офицерами НАТО. Встреча состоялась в "секретном месте на польско-украинской границе".
"Это была не обычная дискуссия: Залужный взял с собой всю свою команду в путь длиной около 300 миль из Киева", – отмечается в материале.
Главным вопросом повестки пятичасовой встречи стала разработка плана действий ВСУ на грядущую "изнурительную" зиму. А также перезагрузка стратегии контрнаступления украинской армии на долгосрочную перспективу в связи с нынешними неудачами и с тем, что "бои неизбежно продолжатся в 2024 году".
Сообщается, что на встрече присутствовал главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, который, как подчеркивает автор статьи, успел стать одним из ключевых связных альянса на Украине.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2023-08-27/Guardian-NATO-i-Ukraina-gotovyat
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2023-08-27/Guardian-NATO-i-Ukraina-gotovyat
Ранее американские СМИ обсуждали главный тормоз контрнаступления.
Читайте также на РИА Новости Крым: