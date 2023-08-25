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Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение

Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение

Ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T09:11

2023-08-25T09:11

2023-08-25T09:11

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По его мнению, все страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.Президент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины.Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.С этой точкой зрения согласен и политолог Андрей Никифоров. По его мнению, польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертПочему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемниковЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

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александр бедрицкий, мнения, политика, польша, украина, россия, нато, владимир путин (политик)