https://crimea.ria.ru/20230825/vvedet-li-polsha-svoi-voyska-na-ukrainu--mnenie-1130936133.html
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
Ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T09:11
2023-08-25T09:11
2023-08-25T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По его мнению, все страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.Президент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины.Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.С этой точкой зрения согласен и политолог Андрей Никифоров. По его мнению, польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертПочему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемниковЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
александр бедрицкий, мнения, политика, польша, украина, россия, нато, владимир путин (политик)
Введет ли Польша свои войска на Украину – мнение
Политолог Бедрицкий: ввод войск Польши на Украину будет означать войну России с НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
"Инструкторы и наемники (из стран НАТО) на Украине уже присутствуют. Но прямая вовлеченность с отправкой воинских контингентов будет означать, что военные действия будут перенесены на территорию этой страны, которая ввела войска, и если это страна НАТО, то будет уже конфликт между Россией и НАТО с непредсказуемыми последствиями", – сказал политолог.
По его мнению, все страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.
"Такой шаг (ввод польских войск на Украину – ред.) не исключен, но это катастрофический и маловероятный сценарий", – подытожил Бедрицкий.
Президент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины.
Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил
о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.
Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.
Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение
, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.
Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.
С этой точкой зрения согласен
и политолог Андрей Никифоров. По его мнению, польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории.
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