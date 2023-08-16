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О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт
О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт - РИА Новости Крым, 16.08.2023
О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт
"Бряцанье оружием" на латвийско-белорусской границе, равно как и активность польских сил, не приведет к военному конфликту, поскольку имеет другие цели, и будет РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T19:02
2023-08-16T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "Бряцанье оружием" на латвийско-белорусской границе, равно как и активность польских сил, не приведет к военному конфликту, поскольку имеет другие цели, и будет в конечном счете остановлено США. Такие мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.Накануне стало известно, что госпогранслужба Латвии объявила срочную мобилизацию сил для охраны границы с Белоруссией. Из отпусков вызывают пограничников, стягиваются дополнительные вооруженные силы. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что уже дала соответствующее распоряжение, причиной она назвала растущую "гибридную угрозу" на фоне увеличения попыток пересечь границу со стороны Беларуси.По словам Николая Межевича, Прибалтика сегодня "напоминает кошку, которая, когда нечего делать, начинает себя вылизывать". Все эти отмены отпусков и перемещения контингентов, по мнению эксперта, не более чем информационные вбросы, которые "служат ряду целей: отчет в американское посольство, демонстрация своей внешней озабоченности, консолидация своих обнищавших жителей на образе врага".Усиленный латвийский контингент на границе – это примерно батальон, то есть порядка 350 – 500 человек, преимущественно мужчин, но также и женщин, в том числе из обслуживающего персонала из состава погранвойск. "То есть, это все суета. Больше разговоров, чем реального действия", – отмечает Межевич.Он напомнил, что в Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие, и "очевидно, что оно в европейской части России тоже имеет место быть". Поэтому, в конечном счете, возможности уравниваются, даже если суммировать количество сил стран-членов НАТО (Латвии, Литвы и Польши), сосредоточенных у западных и северных рубежей Белоруссии, и учитывая, что с юга у нее еще тысячи километров границы с Украиной. "К тому же, сравнивать напрямую наши силы бессмысленно, поскольку нападение на Беларусь означает нападение на Российскую Федерацию, и тогда в действие включаются совсем другие силы и возможности", – констатировал Межевич.По мнению эксперта, месяц за месяцем нагнетание информационных поводов, связанных с российско-белорусской угрозой, будет продолжаться. До тех пор, пока это не остановит США."Американское посольство в Латвии скажет: "Ребята, сейчас не до вас. У нас тут Тайвань. Отдохните, займитесь вакцинацией белок в Латгалии, чем-то еще, кроме белорусско-российской проблематики". К какому-то военному конфликту то, что сейчас происходит, привести не может, для этого нет никаких оснований", – заключил эксперт.Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства Польши силами двух вертолетов. После этого глава минобороны страны распорядился увеличить численность войск у границы с республикой. В свою очередь, в Минобороны Беларуси заявили о провокациях со стороны Польши для оправдания увеличение военного контингента у совместной границы.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
https://crimea.ria.ru/20230810/chto-sderzhivaet-polshu-ot-okkupatsii-zapadnoy-ukrainy--politolog-1130651876.html
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Анна Петрова
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латвия, белоруссия, николай межевич, польша, политика, россия, мнения, безопасность, нато, в мире
О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – эксперт

Межевич: усиление контингента НАТО у границ Беларуси не доведет до военного конфликта

19:02 16.08.2023
 
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANSЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANS
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. "Бряцанье оружием" на латвийско-белорусской границе, равно как и активность польских сил, не приведет к военному конфликту, поскольку имеет другие цели, и будет в конечном счете остановлено США. Такие мнение РИА Новости Крым высказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Накануне стало известно, что госпогранслужба Латвии объявила срочную мобилизацию сил для охраны границы с Белоруссией. Из отпусков вызывают пограничников, стягиваются дополнительные вооруженные силы. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что уже дала соответствующее распоряжение, причиной она назвала растущую "гибридную угрозу" на фоне увеличения попыток пересечь границу со стороны Беларуси.
По словам Николая Межевича, Прибалтика сегодня "напоминает кошку, которая, когда нечего делать, начинает себя вылизывать". Все эти отмены отпусков и перемещения контингентов, по мнению эксперта, не более чем информационные вбросы, которые "служат ряду целей: отчет в американское посольство, демонстрация своей внешней озабоченности, консолидация своих обнищавших жителей на образе врага".
"Когда Риге, Таллину, Вильнюсу нужно продемонстрировать то, что они еще живы, но делать им ничего не хочется, они начинают искать внешнюю угрозу. И если по каким-то причинам неудобно говорить о такой угрозе со стороны России, то на этот случай – особенно в Литве и Латвии, в силу географии – всегда подходит Республика Беларусь. Поэтому, когда делать нечего, пытаются изобразить большую активность на белорусской границе", – сказал Межевич.
Усиленный латвийский контингент на границе – это примерно батальон, то есть порядка 350 – 500 человек, преимущественно мужчин, но также и женщин, в том числе из обслуживающего персонала из состава погранвойск. "То есть, это все суета. Больше разговоров, чем реального действия", – отмечает Межевич.
Он напомнил, что в Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие, и "очевидно, что оно в европейской части России тоже имеет место быть". Поэтому, в конечном счете, возможности уравниваются, даже если суммировать количество сил стран-членов НАТО (Латвии, Литвы и Польши), сосредоточенных у западных и северных рубежей Белоруссии, и учитывая, что с юга у нее еще тысячи километров границы с Украиной.
"К тому же, сравнивать напрямую наши силы бессмысленно, поскольку нападение на Беларусь означает нападение на Российскую Федерацию, и тогда в действие включаются совсем другие силы и возможности", – констатировал Межевич.
По мнению эксперта, месяц за месяцем нагнетание информационных поводов, связанных с российско-белорусской угрозой, будет продолжаться. До тех пор, пока это не остановит США.
"Американское посольство в Латвии скажет: "Ребята, сейчас не до вас. У нас тут Тайвань. Отдохните, займитесь вакцинацией белок в Латгалии, чем-то еще, кроме белорусско-российской проблематики". К какому-то военному конфликту то, что сейчас происходит, привести не может, для этого нет никаких оснований", – заключил эксперт.
Ранее МИД Польши обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства Польши силами двух вертолетов. После этого глава минобороны страны распорядился увеличить численность войск у границы с республикой. В свою очередь, в Минобороны Беларуси заявили о провокациях со стороны Польши для оправдания увеличение военного контингента у совместной границы.
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