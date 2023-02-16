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Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщил белорусский... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:03
2023-02-16T10:03
2023-02-16T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщил белорусский Госпогранкомитет.Сотрудничество между странами осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года."По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", – говорится в Telegram-канале комитета.Также представители литовской таможни направили официальное уведомление белорусской стороне о прекращении движения грузового железнодорожного транспорта через железнодорожный пункт пропуска Стасилос. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белорусии.Железнодорожный пункт пропуска Бенякони (Республика Беларусь) – Стасилос (Литовская Республика) предназначен для оформления только грузовых составов. В белорусском пункте пропуска функции по оформлению грузов и персонала через государственную границу возложены на сотрудников таможенного ведомства.Ранее польское погранведомство официально проинформировало белорусскую сторону о приостановке работы польского пункта пропуска Бобровники с 10 февраля на неопределенное время.Читайте также в РИА Новости Крым:Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВОТаможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
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белоруссия, литва, политика, транспорт, таможня, в мире, новости
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
ГПК Белоруссии: Литва прекращает взаимодействие по пропуску транспорта через границу
10:03 16.02.2023 (обновлено: 10:04 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Литовские пограничники прекратили взаимодействие с белорусской стороной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
Сотрудничество между странами осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.
"По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", – говорится
в Telegram-канале комитета.
Также представители литовской таможни направили официальное уведомление белорусской стороне о прекращении движения грузового железнодорожного транспорта через железнодорожный пункт пропуска Стасилос. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белорусии.
"С 16 февраля Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска Стасилос (с белорусской стороны Бенякони)", - говорится в сообщении ведомства. - По информации сопредельной стороны, возобновление грузовых перевозок через пункт пропуска Стасилос планируется после установки стационарной системы рентгеновского контроля".
Железнодорожный пункт пропуска Бенякони (Республика Беларусь) – Стасилос (Литовская Республика) предназначен для оформления только грузовых составов. В белорусском пункте пропуска функции по оформлению грузов и персонала через государственную границу возложены на сотрудников таможенного ведомства.
Ранее польское погранведомство официально проинформировало белорусскую сторону о приостановке работы польского пункта пропуска Бобровники с 10 февраля на неопределенное время.
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