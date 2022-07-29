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Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО
Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО
Иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T17:11
2022-07-29T17:11
2022-07-29T17:11
в мире
латвия
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы. Об этом сообщает портал LSM.Как рассказала порталу жительница Риги по имени Светлана, подписать такой документ латышские пограничники вынудили ее мужа, когда тот возвращался в Латвию из России с похорон своей матери.В службе государственной безопасности Латвии эту информацию подтвердили. Как рассказали в ведомстве, целью данной меры является "выявление лиц, которые поддерживают российскую военную агрессию против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии".Во время проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые в свое время служили в российских или белорусских силовых структурах, а также публично демонстрируют символику российской спецоперации, добавили в службе.По официальным данным, на сегодняшний день во въезде в Латвию отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России и 14 гражданам Белоруссии.В борьбе с русофобией у России только один верный путь - мнение эксперта >>Как сообщает издание, Рига получила от Москвы дипломатическую ноту о недопустимости подобных действий в отношении российских граждан, однако во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что не намерены отказываться от этой практики.
https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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в мире, латвия
Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО
СМИ: въезжающих из РФ в Латвию обязывают подписывать документ об осуждении спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым.
Иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы. Об этом сообщает
портал LSM.
Как рассказала порталу жительница Риги по имени Светлана, подписать такой документ латышские пограничники вынудили ее мужа, когда тот возвращался в Латвию из России с похорон своей матери.
"Муж приехал на таможенный пункт. Пограничник взял его документы. Подошел мужчина в гражданской одежде… Он пригласил моего мужа в помещение, где дал ему бумагу на русском и английском языках. Текст был уже готов, нужно было только вписать свое имя, фамилию и паспортные данные. Когда мой муж спросил, на каком основании, работник сказал, что в противном случае он не отдаст ему документы и лишит его постоянного вида на жительство", – рассказала женщина.
В службе государственной безопасности Латвии эту информацию подтвердили. Как рассказали в ведомстве, целью данной меры является "выявление лиц, которые поддерживают российскую военную агрессию против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии".
Во время проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые в свое время служили в российских или белорусских силовых структурах, а также публично демонстрируют символику российской спецоперации, добавили в службе.
По официальным данным, на сегодняшний день во въезде в Латвию отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России и 14 гражданам Белоруссии.
Как сообщает издание, Рига получила от Москвы дипломатическую ноту о недопустимости подобных действий в отношении российских граждан, однако во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что не намерены отказываться от этой практики.