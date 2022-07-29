https://crimea.ria.ru/20220729/vzezzhayuschikh-v-latviyu-rossiyan-obyazyvayut-pismenno-osudit-svo-1123999599.html

Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО

Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Взъезжающих в Латвию россиян обязывают письменно осудить СВО

Иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T17:11

2022-07-29T17:11

2022-07-29T17:11

в мире

латвия

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Иностранцев, въезжающих в Латвию с территории России и Белоруссии, обязывают подписать документ об осуждении специальной военной операции на Украине, тем, кто отказывается, не дают разрешение на пересечение границы. Об этом сообщает портал LSM.Как рассказала порталу жительница Риги по имени Светлана, подписать такой документ латышские пограничники вынудили ее мужа, когда тот возвращался в Латвию из России с похорон своей матери.В службе государственной безопасности Латвии эту информацию подтвердили. Как рассказали в ведомстве, целью данной меры является "выявление лиц, которые поддерживают российскую военную агрессию против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии".Во время проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые в свое время служили в российских или белорусских силовых структурах, а также публично демонстрируют символику российской спецоперации, добавили в службе.По официальным данным, на сегодняшний день во въезде в Латвию отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России и 14 гражданам Белоруссии.В борьбе с русофобией у России только один верный путь - мнение эксперта >>Как сообщает издание, Рига получила от Москвы дипломатическую ноту о недопустимости подобных действий в отношении российских граждан, однако во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что не намерены отказываться от этой практики.

https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html

https://crimea.ria.ru/20220606/v-latvii-zapretili-rossiyskie-telekanaly--1123462558.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, латвия