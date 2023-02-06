https://crimea.ria.ru/20230206/tamozhnya-daet-dobro-nazvany-pravila-vvoza-mashin-iz-novykh-regionov-1126805317.html
Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов
Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов
Автомобили из новых регионов России больше не нужно декларировать и уплачивать пошлины при их ввозе в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T21:48
2023-02-06T21:48
2023-02-06T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Автомобили из новых регионов России больше не нужно декларировать и уплачивать пошлины при их ввозе в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. По данным пресс-службы, речь идет об автомобилях, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 5 декабря 2022 года. Также о машинах из Украины, находившихся на территориях новых субъектов России до 30 сентября прошлого года и о ввезенных с Украины в новые субъекты с 30 сентября до 1 января. Также правила ввоза касаются машин, приобретенных жителями новых регионов, ввезенных в Россию и помещенных под транзит к месту доставки до 5 декабря 2022 года.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплатыПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"Таможне разрешили передавать конфискат властям
https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html
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Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов
Таможня разъяснила правила ввоза автомобилей из новых регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Автомобили из новых регионов России больше не нужно декларировать и уплачивать пошлины при их ввозе в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
"Такие автомобили не требуется декларировать, таможенные пошлины, налоги в их отношении не уплачиваются. Если авто находится в таможенном органе РФ на контроле как временно ввезенное, оно будет снято с контроля автоматически", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, речь идет об автомобилях, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 5 декабря 2022 года. Также о машинах из Украины, находившихся на территориях новых субъектов России до 30 сентября прошлого года и о ввезенных с Украины в новые субъекты с 30 сентября до 1 января. Также правила ввоза касаются машин, приобретенных жителями новых регионов, ввезенных в Россию и помещенных под транзит к месту доставки до 5 декабря 2022 года.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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