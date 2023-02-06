https://crimea.ria.ru/20230206/tamozhnya-daet-dobro-nazvany-pravila-vvoza-mashin-iz-novykh-regionov-1126805317.html

Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов

Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов

Автомобили из новых регионов России больше не нужно декларировать и уплачивать пошлины при их ввозе в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T21:48

2023-02-06T21:48

2023-02-06T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Автомобили из новых регионов России больше не нужно декларировать и уплачивать пошлины при их ввозе в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. По данным пресс-службы, речь идет об автомобилях, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до 5 декабря 2022 года. Также о машинах из Украины, находившихся на территориях новых субъектов России до 30 сентября прошлого года и о ввезенных с Украины в новые субъекты с 30 сентября до 1 января. Также правила ввоза касаются машин, приобретенных жителями новых регионов, ввезенных в Россию и помещенных под транзит к месту доставки до 5 декабря 2022 года.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят предварительную запись на получение сертификата и выплатыПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"Таможне разрешили передавать конфискат властям

https://crimea.ria.ru/20230131/bolee-64-tysyach-pereselentsev-iz-novykh-regionov-poluchili-vyplaty-v-krymu-1126690164.html

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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россия, новые регионы россии, общество, транспорт, таможня, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область