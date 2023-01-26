https://crimea.ria.ru/20230126/proverki-na-granitse-pyat-samykh-znachimykh-krymskikh-kontrabandnykh-ulovov-1126573698.html

Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"

Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов" - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"

РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T08:29

2023-01-26T08:29

2023-01-26T08:29

крымская таможня

крым

алкоголь

общество

происшествия

табак

наркотики

сво

автомобиль

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Наталья ДремоваГраница отодвинулась от Крыма. Но по-прежнему на досмотровых пунктах проверяют транспорт и товары. Контрабандисты не теряют надежды подзаработать, провезя в Крым запрещённые или нелегальные грузы. Они маскируют их, оборудуют тайники в дверцах, колесах, сидениях и других местах автомобилей. Но против хитростей есть рентген-установки, служебные собаки, опыт специалистов.26 января — Международный день таможенника. РИА Новости Крым решили вспомнить о самых значимых "уловах" таможенников республики прошлого года.Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай>>Спирта - каждому! На Красноперекопском таможенном посту проверяли машину, которая шла с материка через Крым к границе с Украиной. Среди груза оказалась "бесцветная жидкость с характерным запахом спирта". А вот документов на нее не оказалось.И было этой самой жидкости 26,4 тысяч литров. Оценить масштаб партии контрабанды можно еще вот так: этого количества хватило бы, чтобы каждому взрослому жителю Симферополя плеснуть по сто грамм!Спиртное изъяли, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важного товара."Товары" для зоны СВОВ прошлом году таможенники из нескольких регионов выявили попытки нелегального вывоза из страны продукции военного назначения: гарнитур с переговорным устройством. Такие используют наши военные. И в свободной продаже их не бывает. Предприимчивые россияне пытались отправить за границу средства боевой экипировки международными почтовыми отправлениями.Один такой случай был выявлен и в Крыму. Посылка, где находилась гарнитура с активной динамической компенсацией шумов, адресату не ушла. А в отношении отправителя возбуждено уголовное дело.Таможне разрешили передавать конфискат властям>>Табак без акцизаКонтрабандные сигареты во все времена были ходовым товаром. Осенью прошлого года крымские полицейские вместе с оперативниками Крымской таможни выявили три торговых точки, где продавали незаконно ввезенные табачные изделия.В закромах предпринимателей оказалось больше девяти тысяч пачек иностранных сигарет торговых марок, выпущенных в Швейцарии и Азербайджане. Акцизные марки РФ и маркировка ЕАЭС на них отсутствовали.Позже более 18 тысяч пачек сигарет без акциза и маркировки было обнаружено в Красногвардейском районе. Всего в прошлом году Крымской таможней было возбуждено 10 дел об административных нарушениях, связанных с табачной и никотиносодержащей продукцией. Неуплата таможенных платежей за них составила больше 31 млн рублей.Потерявшиеся автомобилиСлово "растаможка" знают все, кто ввозил автомобиль из-за границы. Оформление иностранного авто — дело затратное, но обязательное. Однако любители сэкономить порой пускаются на хитрости. Схема старая: пересекают границу на машине, которая якобы в Крыму надолго не задержится. Но потом она просто остается у нового владельца.В прошлом году оперативно-розыскной отдел Крымской таможни отыскал такой "затерявшийся" на просторах полуострова автомобиль. "Toyota Crown" была ввезена из Абхазии еще в 2020 году, но Крым так и не покинула. Границу она пересекала как "транспортное средство для международных перевозок". Но было установлено, что человек, который ее ввез, предоставил фальшивые документы о работе в компании-перевозчике. А машиной пользовался в личных целях. Автомобиль изъяли, владелец стал фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.Такая же неприятность случилась с еще одним автовладельцем, который попытался точно так же обойти закон. Общая сумма "сэкономленных" мужчинами таможенных платежей составила больше 5 миллионов рублей.На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня>>Сплошная "дурь"Очень "трепетно" относятся контрабандисты к наркотическим, психотропным, другим запрещенным веществам. Места те занимают мало, а сбыть их можно дорого.В прошлом году, благодаря сотрудникам Крымской таможни, из незаконного оборота было изъято больше 1,1 кг такого нелегального товара. Это в три раза больше, чем годом ранее.Так, украинский гражданин пытался через пункт пропуска Джанкой провезти девять ампул "Тестостерона" и флакон с четырьмя десятками таблеток анаболического стероида. Проще говоря, веществ для допинга. Свободный доступ таких препаратов ограничен, и с "лекарствами" мужчине пришлось расстаться. Нередко запрещенные вещества обнаруживают кинологи и их четвероногие напарники.Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков выявляли попытки перемещений сильнодействующих препаратов по почте. Например, в международных отправлениях нашли "лекарство для снижения веса", содержащее производное амфетамина. Такую покупку сделала жительница Симферополя, мечтавшая похудеть. И очень удивилась, когда узнала, что за незаконное перемещение через границу веществ с ограниченным доступом в РФ, может быть привлечена к уголовной ответственности.Экс-замначальника Крымской таможни будут судить за ущерб в 3,5 млн>>Кстати- После присоединения Крыма к России Екатериной II были определены товары, которые можно было беспошлинно ввозить на полуостров, но вывозить запрещалось. К ним относились, например, железо, драгметаллы, медь, сахар. Сбор пошлин был возложен на таможню. Там торговцам выдавали ярлыки с описью груза и отметкой об оплате.- Товары в те времена облагались пошлиной по… национальному и региональному признаку! Крымские торговцы, ввозя свое добро, платили 2% от его стоимости. Приезжие — русские, украинцы, поляки, обязаны были отдать в казну 6% от цены товара. А с турецких купцов сбор брали ещё больше.- Тарифы на ввоз утверждались в зависимости от цены и востребованности продукции. Самую большую оплату в 80-90-х годах XVIII века таможенники взимали с тех, кто торговал парчой, пушниной, табаком, нитками и кофе.

https://crimea.ria.ru/20230113/po-pochte-iz-indii-krymskaya-tamozhnya-presekla-kanal-vvoza-narkotikov-1126381179.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, крым, алкоголь, общество, происшествия, табак, наркотики, сво, автомобиль