Проверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
Что незаконно везут в Крым: таможня ведет учет
Наталья Дремова
Граница отодвинулась от Крыма. Но по-прежнему на досмотровых пунктах проверяют транспорт и товары. Контрабандисты не теряют надежды подзаработать, провезя в Крым запрещённые или нелегальные грузы. Они маскируют их, оборудуют тайники в дверцах, колесах, сидениях и других местах автомобилей. Но против хитростей есть рентген-установки, служебные собаки, опыт специалистов.
26 января — Международный день таможенника. РИА Новости Крым решили вспомнить о самых значимых "уловах" таможенников республики прошлого года.
Спирта - каждому!
На Красноперекопском таможенном посту проверяли машину, которая шла с материка через Крым к границе с Украиной. Среди груза оказалась "бесцветная жидкость с характерным запахом спирта". А вот документов на нее не оказалось.
И было этой самой жидкости 26,4 тысяч литров. Оценить масштаб партии контрабанды можно еще вот так: этого количества хватило бы, чтобы каждому взрослому жителю Симферополя плеснуть по сто грамм!
Спиртное изъяли, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важного товара.
"Товары" для зоны СВО
В прошлом году таможенники из нескольких регионов выявили попытки нелегального вывоза из страны продукции военного назначения: гарнитур с переговорным устройством. Такие используют наши военные. И в свободной продаже их не бывает. Предприимчивые россияне пытались отправить за границу средства боевой экипировки международными почтовыми отправлениями.
Один такой случай был выявлен и в Крыму. Посылка, где находилась гарнитура с активной динамической компенсацией шумов, адресату не ушла. А в отношении отправителя возбуждено уголовное дело.
Табак без акциза
Контрабандные сигареты во все времена были ходовым товаром. Осенью прошлого года крымские полицейские вместе с оперативниками Крымской таможни выявили три торговых точки, где продавали незаконно ввезенные табачные изделия.
В закромах предпринимателей оказалось больше девяти тысяч пачек иностранных сигарет торговых марок, выпущенных в Швейцарии и Азербайджане. Акцизные марки РФ и маркировка ЕАЭС на них отсутствовали.
Позже более 18 тысяч пачек сигарет без акциза и маркировки было обнаружено в Красногвардейском районе. Всего в прошлом году Крымской таможней было возбуждено 10 дел об административных нарушениях, связанных с табачной и никотиносодержащей продукцией. Неуплата таможенных платежей за них составила больше 31 млн рублей.
© пресс-служба Крымской таможниИзъятые препараты: перевозить такие через границу нельзя.
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Изъятые препараты: перевозить такие через границу нельзя.
© пресс-служба Крымской таможни
© Пресс-служба Крымской таможниЖитель Украины пытался провезти средство для допинга.
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Житель Украины пытался провезти средство для допинга.
© Пресс-служба Крымской таможни
© Пресс-служба Крымской таможниМашина "заблудилась" в Крыму, владелец "забыл" заплатить больше двух миллионов рублей таможенных платежей.
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Машина "заблудилась" в Крыму, владелец "забыл" заплатить больше двух миллионов рублей таможенных платежей.
© Пресс-служба Крымской таможни
© Пресс-служба Крымской таможни.Гарнитура, которой пользуются военные: вывоз из РФ запрещен.
4 из 6
Гарнитура, которой пользуются военные: вывоз из РФ запрещен.
© Пресс-служба Крымской таможни.
© Пресс-служба Крымской таможни.Так ехали через Крым 26,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.
5 из 6
Так ехали через Крым 26,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.
© Пресс-служба Крымской таможни.
© Пресс-служба Крымской таможни.Контрабандные сигареты.
6 из 6
Контрабандные сигареты.
© Пресс-служба Крымской таможни.
1 из 6
Изъятые препараты: перевозить такие через границу нельзя.
© пресс-служба Крымской таможни
2 из 6
Житель Украины пытался провезти средство для допинга.
© Пресс-служба Крымской таможни
3 из 6
Машина "заблудилась" в Крыму, владелец "забыл" заплатить больше двух миллионов рублей таможенных платежей.
© Пресс-служба Крымской таможни
4 из 6
Гарнитура, которой пользуются военные: вывоз из РФ запрещен.
© Пресс-служба Крымской таможни.
5 из 6
Так ехали через Крым 26,4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.
© Пресс-служба Крымской таможни.
6 из 6
Контрабандные сигареты.
© Пресс-служба Крымской таможни.
Потерявшиеся автомобили
Слово "растаможка" знают все, кто ввозил автомобиль из-за границы. Оформление иностранного авто — дело затратное, но обязательное. Однако любители сэкономить порой пускаются на хитрости. Схема старая: пересекают границу на машине, которая якобы в Крыму надолго не задержится. Но потом она просто остается у нового владельца.
В прошлом году оперативно-розыскной отдел Крымской таможни отыскал такой "затерявшийся" на просторах полуострова автомобиль. "Toyota Crown" была ввезена из Абхазии еще в 2020 году, но Крым так и не покинула. Границу она пересекала как "транспортное средство для международных перевозок". Но было установлено, что человек, который ее ввез, предоставил фальшивые документы о работе в компании-перевозчике. А машиной пользовался в личных целях. Автомобиль изъяли, владелец стал фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
Такая же неприятность случилась с еще одним автовладельцем, который попытался точно так же обойти закон. Общая сумма "сэкономленных" мужчинами таможенных платежей составила больше 5 миллионов рублей.
Сплошная "дурь"
Очень "трепетно" относятся контрабандисты к наркотическим, психотропным, другим запрещенным веществам. Места те занимают мало, а сбыть их можно дорого.
В прошлом году, благодаря сотрудникам Крымской таможни, из незаконного оборота было изъято больше 1,1 кг такого нелегального товара. Это в три раза больше, чем годом ранее.
Так, украинский гражданин пытался через пункт пропуска Джанкой провезти девять ампул "Тестостерона" и флакон с четырьмя десятками таблеток анаболического стероида. Проще говоря, веществ для допинга. Свободный доступ таких препаратов ограничен, и с "лекарствами" мужчине пришлось расстаться. Нередко запрещенные вещества обнаруживают кинологи и их четвероногие напарники.
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков выявляли попытки перемещений сильнодействующих препаратов по почте. Например, в международных отправлениях нашли "лекарство для снижения веса", содержащее производное амфетамина. Такую покупку сделала жительница Симферополя, мечтавшая похудеть. И очень удивилась, когда узнала, что за незаконное перемещение через границу веществ с ограниченным доступом в РФ, может быть привлечена к уголовной ответственности.
Кстати
- После присоединения Крыма к России Екатериной II были определены товары, которые можно было беспошлинно ввозить на полуостров, но вывозить запрещалось. К ним относились, например, железо, драгметаллы, медь, сахар. Сбор пошлин был возложен на таможню. Там торговцам выдавали ярлыки с описью груза и отметкой об оплате.
- Товары в те времена облагались пошлиной по… национальному и региональному признаку! Крымские торговцы, ввозя свое добро, платили 2% от его стоимости. Приезжие — русские, украинцы, поляки, обязаны были отдать в казну 6% от цены товара. А с турецких купцов сбор брали ещё больше.
- Тарифы на ввоз утверждались в зависимости от цены и востребованности продукции. Самую большую оплату в 80-90-х годах XVIII века таможенники взимали с тех, кто торговал парчой, пушниной, табаком, нитками и кофе.