https://crimea.ria.ru/20221122/tsarskie-monety-i-kupyury-s-krymom-pytalis-kontrabandoy-vyvezti-v-kitay-1125491707.html

Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай

Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай

Из России в Китай под видом книг пытались вывезти юбилейные купюры с изображением Крыма и Севастополя, монеты царской чеканки и старинный антиквариат. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T16:53

2022-11-22T16:53

2022-11-22T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Из России в Китай под видом книг пытались вывезти юбилейные купюры с изображением Крыма и Севастополя, монеты царской чеканки и старинный антиквариат. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.Незаконный вывоз предотвратили сотрудники Центральной почтовой таможни в Санкт-Петербурге. Кроме того, изъяты современные юбилейные 100-рублевые купюры с изображением Севастополя и Крыма, Олимпиады-2014 в Сочи, ЧМ по футболу FIFA-2018 и памятные монеты "Советская мультипликация".Как установила таможенная экспертиза, все предметы являются культурными ценностями и подлежат декларированию при вывозе с территории России, который возможен только с разрешения Минкульта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у крымчанина антиквариат – предметы эпохи античности и средневековья, в том числе монеты.

https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html

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