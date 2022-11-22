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Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
Из России в Китай под видом книг пытались вывезти юбилейные купюры с изображением Крыма и Севастополя, монеты царской чеканки и старинный антиквариат. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T16:53
2022-11-22T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Из России в Китай под видом книг пытались вывезти юбилейные купюры с изображением Крыма и Севастополя, монеты царской чеканки и старинный антиквариат. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.Незаконный вывоз предотвратили сотрудники Центральной почтовой таможни в Санкт-Петербурге. Кроме того, изъяты современные юбилейные 100-рублевые купюры с изображением Севастополя и Крыма, Олимпиады-2014 в Сочи, ЧМ по футболу FIFA-2018 и памятные монеты "Советская мультипликация".Как установила таможенная экспертиза, все предметы являются культурными ценностями и подлежат декларированию при вывозе с территории России, который возможен только с разрешения Минкульта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у крымчанина антиквариат – предметы эпохи античности и средневековья, в том числе монеты.
https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html
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санкт-петербург, происшествия, общество
Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай

ФТС РФ: таможня пресекла отправку в Китай юбилейных купюр с Крымом и антиквариата

16:53 22.11.2022
 
© Фото: Федеральная таможенная служба РоссииВ Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
В Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Из России в Китай под видом книг пытались вывезти юбилейные купюры с изображением Крыма и Севастополя, монеты царской чеканки и старинный антиквариат. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.
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"В общей сложности таможенники изъяли 65 серебряных и медных монет с изображением двуглавого орла и короны Российской империи, номиналом от "полушки" до одного рубля, отчеканенные в XVIII-XIX вв. и одну "копейку" Ивана Грозного. В посылках также обнаружены серебряный портсигар с городским клеймом Лондона начала XX века, кредитные билеты Российской империи конца XIX века и советские купюры, напечатанные более века назад", - уточняется в сообщении.
Кроме того, изъяты современные юбилейные 100-рублевые купюры с изображением Севастополя и Крыма, Олимпиады-2014 в Сочи, ЧМ по футболу FIFA-2018 и памятные монеты "Советская мультипликация".
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Как установила таможенная экспертиза, все предметы являются культурными ценностями и подлежат декларированию при вывозе с территории России, который возможен только с разрешения Минкульта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© Фото: Федеральная таможенная служба РоссииСанкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
1 из 4
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
© Фото: Федеральная таможенная служба РоссииКопейка Ивана Грозного
Копейка Ивана Грозного
2 из 4
Копейка Ивана Грозного
© Фото: Федеральная таможенная служба России
© Фото: Федеральная таможенная служба РоссииСанкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
3 из 4
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
© Фото: Федеральная таможенная служба РоссииВ Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
В Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
4 из 4
В Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
1 из 4
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
2 из 4
Копейка Ивана Грозного
© Фото: Федеральная таможенная служба России
3 из 4
Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
4 из 4
В Санкт-Петербурге таможенники изъяли 65 монет царской и советской чеканки при попытке пересылки в Китай
© Фото: Федеральная таможенная служба России
Ранее сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у крымчанина антиквариат – предметы эпохи античности и средневековья, в том числе монеты.
 
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