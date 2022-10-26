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На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня
На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня - РИА Новости Крым, 26.10.2022
На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня
С начала года таможенники завели вдвое больше уголовных дел по фактам незаконного перемещения оружия и наличной валюты на южных рубежах страны по сравнению с... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:20
2022-10-26T12:20
2022-10-26T12:20
крымская таможня
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. С начала года таможенники завели вдвое больше уголовных дел по фактам незаконного перемещения оружия и наличной валюты на южных рубежах страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Всего в этом году таможенники выявили 131 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов (против прошлогодних 74 случаев). В прошлом году уголовные дела завели по 26 случаям, в этом - 52.Кроме того, с начала года таможенники 80 раз выявляли контрабанду зарубежной и российской валюты. В 19 случаях суммы "потянули" на уголовные дела, в прошлом году по таким фактам было возбуждено 8 дел:"Предметами правонарушений и преступлений, в частности, стали 97 млн рублей, 492 тыс. евро, 399 тыс. долларов США, 2 895 фунтов стерлингов и так далее", - уточнили в пресс-службе.Также выросло число случаев контрабанды автотранспорта, наркотиков и продукции лесного комплекса.
https://crimea.ria.ru/20221007/v-rossii-presekli-kontrabandu-voennoy-produktsii-v-ssha-i-britaniyu-1124748848.html
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крымская таможня, крым
На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня
Южная таможня завела вдвое больше уголовных дел по факту контрабанды оружия и налички
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. С начала года таможенники завели вдвое больше уголовных дел по фактам незаконного перемещения оружия и наличной валюты на южных рубежах страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Всего в этом году таможенники выявили 131 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов (против прошлогодних 74 случаев). В прошлом году уголовные дела завели по 26 случаям, в этом - 52.
"В частности, выявлено перемещение с нарушением таможенных правил двух единиц огнестрельного оружия, 16 единиц гражданского оружия, 47 единиц холодного оружия, более 1 тыс. единиц патронов, около 3 тыс. единиц капсюлей для патронов, 97 единиц товаров двойного назначения и 312 единиц товаров военного назначения", - перечислили в управлении.
Кроме того, с начала года таможенники 80 раз выявляли контрабанду зарубежной и российской валюты. В 19 случаях суммы "потянули" на уголовные дела, в прошлом году по таким фактам было возбуждено 8 дел:
"Предметами правонарушений и преступлений, в частности, стали 97 млн рублей, 492 тыс. евро, 399 тыс. долларов США, 2 895 фунтов стерлингов и так далее", - уточнили в пресс-службе.
Также выросло число случаев контрабанды автотранспорта, наркотиков и продукции лесного комплекса.