https://crimea.ria.ru/20221026/na-yuge-rf-udvoilos-chislo-ugolovnykh-del-o-kontrabande-oruzhiya---tamozhnya-1125092098.html

На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня

На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня - РИА Новости Крым, 26.10.2022

На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня

С начала года таможенники завели вдвое больше уголовных дел по фактам незаконного перемещения оружия и наличной валюты на южных рубежах страны по сравнению с... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T12:20

2022-10-26T12:20

2022-10-26T12:20

крымская таможня

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. С начала года таможенники завели вдвое больше уголовных дел по фактам незаконного перемещения оружия и наличной валюты на южных рубежах страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Всего в этом году таможенники выявили 131 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов (против прошлогодних 74 случаев). В прошлом году уголовные дела завели по 26 случаям, в этом - 52.Кроме того, с начала года таможенники 80 раз выявляли контрабанду зарубежной и российской валюты. В 19 случаях суммы "потянули" на уголовные дела, в прошлом году по таким фактам было возбуждено 8 дел:"Предметами правонарушений и преступлений, в частности, стали 97 млн рублей, 492 тыс. евро, 399 тыс. долларов США, 2 895 фунтов стерлингов и так далее", - уточнили в пресс-службе.Также выросло число случаев контрабанды автотранспорта, наркотиков и продукции лесного комплекса.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-rossii-presekli-kontrabandu-voennoy-produktsii-v-ssha-i-britaniyu-1124748848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, крым