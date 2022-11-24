https://crimea.ria.ru/20221124/tamozhne-razreshili-peredavat-konfiskat-vlastyam-1125517317.html

Таможне разрешили передавать конфискат властям

Таможне разрешили передавать конфискат властям - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Таможне разрешили передавать конфискат властям

ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T07:26

2022-11-24T07:26

2022-11-24T07:26

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_ddb2c44f1f73342987661afe6d7703f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума.В существующий перечень включили технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.Пока ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления.Закон дополняется нормой, по которой данные товары можно передавать "гражданам и организациям – Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".Также правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.

https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество