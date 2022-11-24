https://crimea.ria.ru/20221124/tamozhne-razreshili-peredavat-konfiskat-vlastyam-1125517317.html
Таможне разрешили передавать конфискат властям
Таможне разрешили передавать конфискат властям - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Таможне разрешили передавать конфискат властям
ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T07:26
2022-11-24T07:26
2022-11-24T07:26
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума.В существующий перечень включили технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.Пока ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления.Закон дополняется нормой, по которой данные товары можно передавать "гражданам и организациям – Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".Также правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.
https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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закон и право, общество
Таможне разрешили передавать конфискат властям
В России расширили перечень конфиската для передачи гражданам и организациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума.
В существующий перечень включили технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.
"Расширен перечень товаров, которые Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет безвозмездно передавать гражданам и организациям. Введена норма о возможности передачи конфиската по решению правительства органам исполнительной власти", – сказано в сообщении.
Пока ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления.
Закон дополняется нормой, по которой данные товары можно передавать "гражданам и организациям – Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".
Также правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.