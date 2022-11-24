Рейтинг@Mail.ru
Таможне разрешили передавать конфискат властям - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/tamozhne-razreshili-peredavat-konfiskat-vlastyam-1125517317.html
Таможне разрешили передавать конфискат властям
Таможне разрешили передавать конфискат властям - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Таможне разрешили передавать конфискат властям
ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T07:26
2022-11-24T07:26
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_ddb2c44f1f73342987661afe6d7703f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума.В существующий перечень включили технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.Пока ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления.Закон дополняется нормой, по которой данные товары можно передавать "гражданам и организациям – Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".Также правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.
https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/06/1123149394_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_6093049c10e52bf1f72dcd1afb6215fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, общество
Таможне разрешили передавать конфискат властям

В России расширили перечень конфиската для передачи гражданам и организациям

07:26 24.11.2022
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. ФТС сможет передавать конфискат органам власти, соответствующий законопроект приняла Госдума.
В существующий перечень включили технические средства реабилитации, продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения.
"Расширен перечень товаров, которые Федеральная таможенная служба (ФТС) сможет безвозмездно передавать гражданам и организациям. Введена норма о возможности передачи конфиската по решению правительства органам исполнительной власти", – сказано в сообщении.
Пока ФТС вправе безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность санитарно-гигиенические изделия, медицинские изделия, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости организациям социального обслуживания, медицинским, образовательным организациям, также организациям отдыха детей и их оздоровления.
Закон дополняется нормой, по которой данные товары можно передавать "гражданам и организациям – Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".
Также правительство РФ получает право определить порядок и случаи безвозмездной передачи конфиската федеральным органам исполнительной власти для обеспечения возложенных на них задач и функций.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 07:31
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
 
Закон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины
08:46Секреты безбедной старости – совета финансиста
08:18Кто будет регулировать деятельность Минкульта в России – депутат ГД
07:53Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей
07:26Таможне разрешили передавать конфискат властям
07:01Эксперт оценил готовность Польши воевать с Россией
03:27Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение
00:01В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 ноября
21:59Главные события и заявления дня: 23 ноября
21:22Туризм Крыма недосчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением
20:45Ученые обнаружили второй после человека вид, занимающийся самолечением
20:05Против каких угроз Турция может применить российские ЗРК С-400 – мнение
19:26МВД присвоило коды автомобильных номеров в новых регионах России
19:01Минобороны опровергло контакты с НАТО по Черному морю
18:55Украина готовится к особо длительным отключениям электричества
18:43На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС
18:02Группу российских военных вернули домой из украинского плена – МО
17:38В Севастополе женщина сожгла памятные венки на Вечном огне
17:36В Запорожской области "реанимировали" половину промпредприятий
Лента новостейМолния