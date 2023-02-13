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Французов призвали немедленно покинуть Беларусь - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
Французов призвали немедленно покинуть Беларусь - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Французов призвали немедленно покинуть Беларусь
МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T21:57
2023-02-13T22:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Гражданам, желающим вылететь из страны, необходимо запросить выездную визу в Министерстве внутренних дел Беларуси.В понедельник посольство США в Москве призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. Как утверждают дипломаты США, в России могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из РФ и/или призвать их на военную службу".При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что подобное обращение не стало новацией, такие призывы озвучивались неоднократно.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО готовится к наступлению у границ России и БеларусиИтоги переговоров Путина и Лукашенко — главноеСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
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франция, политика, в мире, белоруссия, россия, украина, сво, общество
Французов призвали немедленно покинуть Беларусь

МИД Франции призвал соотечественников покинуть Белоруссию через Польшу или Прибалтику

21:57 13.02.2023 (обновлено: 22:18 13.02.2023)
 
Флаг Франции
Флаг Франции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Беларуси любые поездки в страну строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Беларуси, предлагается без промедления покинуть ее по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", – говорится в сообщении.

Гражданам, желающим вылететь из страны, необходимо запросить выездную визу в Министерстве внутренних дел Беларуси.
В понедельник посольство США в Москве призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. Как утверждают дипломаты США, в России могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из РФ и/или призвать их на военную службу".
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что подобное обращение не стало новацией, такие призывы озвучивались неоднократно.
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