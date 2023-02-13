https://crimea.ria.ru/20230213/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-v-rossii-1126946910.html

В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России

В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Кремле ответили на вопрос о новой волне мобилизации в России

Информации о проведении новой волны мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T13:08

2023-02-13T13:08

2023-02-13T13:38

дмитрий песков

частичная мобилизация

армия и флот

россия

сво

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Информации о проведении новой волны мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также прокомментировал обращение посольства США в России к находящимся в РФ американским гражданам покинуть страну, в том числе из-за "риска мобилизации"."Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", – отметил он.Ранее американское посольство в РФ призвало своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. Как утверждают дипломаты США, в России могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из РФ и/или призвать их на военную службу".Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Впоследствии глава государства неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейкНовая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи

россия

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дмитрий песков, частичная мобилизация, армия и флот, россия, сво, сша