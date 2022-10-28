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Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена
Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:26
2022-10-28T17:29
сергей шойгу
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал министр. По его словам, военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракт.В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений, добавил он.
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
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сергей шойгу, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, армия и флот
Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена

Глава МО РФ Шойгу заявил о выполнении задачи по частичной мобилизации 300 тысяч человек

17:26 28.10.2022 (обновлено: 17:29 28.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.
"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал министр.
По его словам, военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракт.
"В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - добавил Шойгу.
В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений, добавил он.
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6 октября, 19:07Фотоленты
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Сергей ШойгуВладимир Путин (политик)Специальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизацияАрмия и флот
 
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