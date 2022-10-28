https://crimea.ria.ru/20221028/shoygu-zadacha-po-mobilizatsii-300-tysyach-chelovek-vypolnena-1125144559.html

Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена

Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Шойгу: задача по мобилизации 300 тысяч человек выполнена

Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T17:26

2022-10-28T17:26

2022-10-28T17:29

сергей шойгу

владимир путин (политик)

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал министр. По его словам, военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракт.В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений, добавил он.

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, армия и флот