https://crimea.ria.ru/20230120/skrytaya-mobilizatsiya-gubernator-sevastopolya-razveyal-feyk-1126499424.html

"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк

"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк - РИА Новости Крым, 20.01.2023

"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал очередным фейком информацию о якобы "скрытой мобилизации" и опроверг, что в городе начали вызывать в военкоматы... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T16:33

2023-01-20T16:33

2023-01-20T16:34

севастополь

михаил развожаев

частичная мобилизация

общество

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал очередным фейком информацию о якобы "скрытой мобилизации" и опроверг, что в городе начали вызывать в военкоматы людей, имеющих "бронь". В соцсетях стали распространять информацию о том, что в Крыму готовятся к "скрытой мобилизации", а в военкоматы уже вызывают сотрудников предприятий IT-сферы, финансовых специалистов, которые имеют право на отсрочку от призыва.Новые фейки о мобилизации в КрымуПо словам Развожаева, такие заявления распространяются с целью посеять панику.Губернатор в очередной раз призвал доверять данным только из проверенных источников.Глава города добавил, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва. И подчеркнул, что подробно о том, каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку, написано в публикации Департамента цифрового развития в Telegram.Ранее слухи о новой волне мобилизации в России развеял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эти фейки распространяются из-за рубежа. Частичная мобилизация в РоссииЧастичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, прежде всего, с боевым опытом.Первую группу резервистов из Крыма проводили на полигон из Севастополя 27 сентября. В зону СВО первые мобилизованные россияне прибыли в конце сентября. О завершении мероприятий по частичной мобилизации Шойгу сообщил 31 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли годные к службе мужчины выезжать из России – ответ Кремля Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов

https://crimea.ria.ru/20230117/novaya-volna-mobilizatsii-v-rossii--otkuda-poshli-slukhi-1126431030.html

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севастополь, михаил развожаев, частичная мобилизация, общество, новости крыма