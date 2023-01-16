https://crimea.ria.ru/20230116/mobilizovannykh-predprinimateley-osvobodili-ot-statisticheskikh-otchetov-1126409255.html

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T10:43

2023-01-16T10:43

2023-01-16T10:43

россия

михаил мишустин

общество

частичная мобилизация

экономика

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.Правительство ранее утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество, частичная мобилизация, экономика, новости, закон и право