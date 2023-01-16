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Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T10:43
2023-01-16T10:43
россия
михаил мишустин
общество
частичная мобилизация
экономика
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.Правительство ранее утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
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россия, михаил мишустин, общество, частичная мобилизация, экономика, новости, закон и право
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов

В России мобилизованных предпринимателей освободили от обязательных отчетов в статистику

10:43 16.01.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ России мобилизованных предпринимателей освободили от обязательных отчетов в статистику
В России мобилизованных предпринимателей освободили от обязательных отчетов в статистику
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.
"Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Постановление позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.
Правительство ранее утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
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РоссияМихаил МишустинОбществоЧастичная мобилизацияЭкономикаНовостиЗакон и право
 
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