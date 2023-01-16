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Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T10:43
2023-01-16T10:43
2023-01-16T10:43
россия
михаил мишустин
общество
частичная мобилизация
экономика
новости
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности на время прохождения военной службы. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина. Отмечается, что речь идет о предпринимателях, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями бизнеса. Статистические данные в Росстат за них направит налоговая служба.Правительство ранее утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку Мобилизованные в РФ смогут досрочно отказаться от ОСАГО
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россия, михаил мишустин, общество, частичная мобилизация, экономика, новости, закон и право
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистических отчетов
В России мобилизованных предпринимателей освободили от обязательных отчетов в статистику