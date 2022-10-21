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Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул
Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул
Срок кредитных каникул для мобилизованных предпринимателей распространяется на весь срок мобилизации и 90 дней после ее окончания. Такое разъяснение дала... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:00
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частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Срок кредитных каникул для мобилизованных предпринимателей распространяется на весь срок мобилизации и 90 дней после ее окончания. Такое разъяснение дала замминистра труда Ольга Баталина, передает пресс-служба Кабмина.Она уточнила, что в случае прохождения лечения по окончании мобилизации, кредитные каникулы продлятся на весь срок лечения.Также Баталина дала разъяснения по срокам подачи налоговой отчетности для мобилизованных - они будут продлены, кроме деклараций по НДС, расчетов по НДФЛ, авансовым платежам, бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить документы можно будет до 25-го числа третьего месяца после демобилизации. Продление сроков касается не только предпринимателей, но и физических лиц."Кроме того, перенесены сроки подачи уведомлений в налоговые органы для желающих изменить налоговый режим. В течение 4 месяцев после демобилизации можно будет подать заявления о переходе в режим самозанятости, на упрощенную систему налогообложения или единый сельхозналог. Сроки уплаты налогов и взносов будут перенесены автоматически, без заявлений от предпринимателя. Самозанятые граждане платят налоги с каждой произведенной сделки, поэтому в период мобилизации они не будут исчисляться и уплачиваться.Ранее Кабмин РФ утвердил новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
частичная мобилизация, общество, специальная военная операция рф на украине
Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул

Мобилизованным предпринимателям обозначили сроки кредитных каникул и подачи отчетов

11:00 21.10.2022 (обновлено: 11:01 21.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Срок кредитных каникул для мобилизованных предпринимателей распространяется на весь срок мобилизации и 90 дней после ее окончания. Такое разъяснение дала замминистра труда Ольга Баталина, передает пресс-служба Кабмина.
Она уточнила, что в случае прохождения лечения по окончании мобилизации, кредитные каникулы продлятся на весь срок лечения.
"Для получения кредитных каникул нужно до 31 декабря любым удобным способом обратиться в организацию, где был оформлен кредит", - пояснила замминистра.
Также Баталина дала разъяснения по срокам подачи налоговой отчетности для мобилизованных - они будут продлены, кроме деклараций по НДС, расчетов по НДФЛ, авансовым платежам, бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить документы можно будет до 25-го числа третьего месяца после демобилизации. Продление сроков касается не только предпринимателей, но и физических лиц.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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"Кроме того, перенесены сроки подачи уведомлений в налоговые органы для желающих изменить налоговый режим. В течение 4 месяцев после демобилизации можно будет подать заявления о переходе в режим самозанятости, на упрощенную систему налогообложения или единый сельхозналог. Сроки уплаты налогов и взносов будут перенесены автоматически, без заявлений от предпринимателя. Самозанятые граждане платят налоги с каждой произведенной сделки, поэтому в период мобилизации они не будут исчисляться и уплачиваться.
Ранее Кабмин РФ утвердил новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей.
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