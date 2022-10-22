https://crimea.ria.ru/20221022/mobilizovannye-poluchili-otsrochku-po-uplate-nalogov-i-strakhovykh-vznosov-1125036441.html

Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T11:46

2022-10-22T11:46

2022-10-22T11:04

частичная мобилизация

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина."Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - говорится в сообщении.Данная мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных >>Так, правительство утвердило, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для предоставления налоговых деклараций - со дня окончания военной службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход - со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания военной службы.

https://crimea.ria.ru/20221021/mobilizovannym-predprinimatelyam-nazvali-sroki-kreditnykh-kanikul-1125017433.html

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-podderzhat-mobilizovannykh-predprinimateley-v-rf--novyy-zakon-1124960275.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, экономика, общество