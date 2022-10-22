https://crimea.ria.ru/20221022/mobilizovannye-poluchili-otsrochku-po-uplate-nalogov-i-strakhovykh-vznosov-1125036441.html
Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T11:46
2022-10-22T11:46
2022-10-22T11:04
частичная мобилизация
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина."Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - говорится в сообщении.Данная мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных >>Так, правительство утвердило, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для предоставления налоговых деклараций - со дня окончания военной службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход - со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания военной службы.
https://crimea.ria.ru/20221021/mobilizovannym-predprinimatelyam-nazvali-sroki-kreditnykh-kanikul-1125017433.html
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частичная мобилизация, экономика, общество
Мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
В России мобилизованные получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - говорится в сообщении.
Данная мера распространяется, в том числе, на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.
Так, правительство утвердило, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для предоставления налоговых деклараций - со дня окончания военной службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход - со дня окончания военной службы до последнего числа четвертого месяца после дня окончания военной службы.
"Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями", - добавили в правительстве.