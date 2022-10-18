https://crimea.ria.ru/20221018/otsrochka-po-arende-i-novye-pravila-goskontraktov-dlya-mobilizovannykh-1124948854.html

Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных

Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных

В правительстве РФ утвердили особые условия исполнения госконтрактов и отсрочку по оплате аренды федерального имущества для мобилизованных предпринимателей... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T11:24

2022-10-18T11:24

2022-10-18T11:24

частичная мобилизация

закон и право

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В правительстве РФ утвердили особые условия исполнения госконтрактов и отсрочку по оплате аренды федерального имущества для мобилизованных предпринимателей. Соответствующие распоряжения подписал премьер РФ Михаил Мишустин.Уточняется, что региональным и местным властям рекомендовано принять аналогичные изменения в отношении регионального имущества, а также муниципальных контрактов."Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд – сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации", – сказано в документе.Кроме того, предприятие или мобилизованного предпринимателя освободят от уплаты пеней, штрафов и неустоек в случае, если обязательства по контракту не будут выполнены или выполнены частично. Таких представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков. Данное решение распространяется на все контракты, заключенные до конца 2023 года.Также мобилизованным, предпринимателям-контрактникам и добровольцам, утвердили отсрочку по оплате аренды за недвижимость, земельные участки и другое федеральное имущество на весь период прохождения службы.Уточняется, что мера поддержки распространяется как на индивидуальных предпринимателей, так и юрлиц, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании."Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель", – сказано в документе. В случае досрочного расторжения договора аренды, штрафные санкции к мобилизованным применяться не будут.Кроме того, компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции."Речь идет о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности", - сказано в документе.

https://crimea.ria.ru/20221014/chastichnaya-mobilizatsiya-dlya-zhenschin-otvet-minoborony-1124891709.html

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-neobkhodimosti-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1124889175.html

https://crimea.ria.ru/20221014/mnogodetnye-ottsy-poluchat-otsrochku-ot-chastichnoy-mobilizatsii-1124880067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, закон и право, российская федерация (россия, рф), общество