https://crimea.ria.ru/20230117/novaya-volna-mobilizatsii-v-rossii--otkuda-poshli-slukhi-1126431030.html

Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи

Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи

Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос. Об... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T13:41

2023-01-17T13:41

2023-01-17T13:47

частичная мобилизация

дмитрий песков

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин о новой волне мобилизацииВ России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов, ранее заявил президент России Владимир Путин. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.Частичная мобилизация в РоссииПрезидент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – МинобороныВсе проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230109/v-kremle-otsenili-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-1126307679.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, дмитрий песков, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сергей шойгу