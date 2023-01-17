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Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи
Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи
Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос. Об... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T13:41
2023-01-17T13:47
частичная мобилизация
дмитрий песков
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин о новой волне мобилизацииВ России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов, ранее заявил президент России Владимир Путин. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.Частичная мобилизация в РоссииПрезидент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – МинобороныВсе проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – ПутинРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230109/v-kremle-otsenili-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-1126307679.html
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частичная мобилизация, дмитрий песков, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сергей шойгу
Новая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи

Песков: слухи о новой волне мобилизации искусственно будируют из-за рубежа

13:41 17.01.2023 (обновлено: 13:47 17.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков.

Путин о новой волне мобилизации

В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов, ранее заявил президент России Владимир Путин. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.
В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.

Частичная мобилизация в России

Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходят дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
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