https://crimea.ria.ru/20230123/ukaz-putina-o-chastichnoy-mobilizatsii-prodolzhaet-deystvovat-1126530393.html

Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T13:00

2023-01-23T13:00

2023-01-23T13:02

крым

новости

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва.Он подчеркнул, что помимо призыва указ также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач Вооруженных сил.Новая волна мобилизации – миф или реальностьСлухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков.Путин о завершении частичной мобилизацииРоссийский лидер неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – МинобороныРечи о дополнительной мобилизации нет — ПутинРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, владимир путин (политик), частичная мобилизация, дмитрий песков