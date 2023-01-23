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Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T13:00
2023-01-23T13:02
крым
новости
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва.Он подчеркнул, что помимо призыва указ также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач Вооруженных сил.Новая волна мобилизации – миф или реальностьСлухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков.Путин о завершении частичной мобилизацииРоссийский лидер неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Читайте также на РИА Новости Крым:Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – МинобороныРечи о дополнительной мобилизации нет — ПутинРоссийскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
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крым, новости, владимир путин (политик), частичная мобилизация, дмитрий песков
Указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Песков: указ о частичной мобилизации действует из-за необходимости выполнить другие задачи

13:00 23.01.2023 (обновлено: 13:02 23.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва.
"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что помимо призыва указ также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач Вооруженных сил.
"Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", - пояснил Песков.
Новая волна мобилизации – миф или реальность
Слухи о новой волне мобилизации в России распространяют как из-за рубежа, так и изнутри страны, однако президент уже дал конкретный ответ на этот вопрос, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет", - сказал Песков.
Путин о завершении частичной мобилизации
Российский лидер неоднократно заявлял о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, для этого пока нет никаких факторов. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.
В Кремле подчеркнули, что первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, и призвали руководствоваться только их данными.
Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
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Российскую армию ждут масштабные изменения – Шойгу
 
КрымНовостиВладимир Путин (политик)Частичная мобилизацияДмитрий Песков
 
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