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Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных

Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T07:04

2023-07-18T07:04

2023-07-18T07:04

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий закон подписан, сообщила пресс-служба главы государства.Отмечается, что соглашением регулируются вопросы создания таких центров на базе воинских частей и в Белоруссии, и в России. Также документ определяет основные задачи центров и порядок взаимодействия министерств обороны двух стран при организации их всестороннего обеспечения.Кроме того, в этот день президент Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Народным ополчением, согласно документу, являются вооруженные формирования, которые создаются из добровольцев, желающих принимать участие в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики. Формировать отряды будут органы власти на местах под руководством местного совета обороны. Непосредственное руководство отрядами будут осуществлять территориальные органы внутренних дел.Ранее, в мае 2022 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать в стране "при каждом сельском совете" отряды народного ополчения, вооруженные стрелковым оружием. Белорусский лидер подчеркнул, что такие подразделения при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Россия не даст Белоруссию в обиду – КремльОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко