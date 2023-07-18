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Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных
Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T07:04
2023-07-18T07:04
новости
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий закон подписан, сообщила пресс-служба главы государства.Отмечается, что соглашением регулируются вопросы создания таких центров на базе воинских частей и в Белоруссии, и в России. Также документ определяет основные задачи центров и порядок взаимодействия министерств обороны двух стран при организации их всестороннего обеспечения.Кроме того, в этот день президент Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Народным ополчением, согласно документу, являются вооруженные формирования, которые создаются из добровольцев, желающих принимать участие в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики. Формировать отряды будут органы власти на местах под руководством местного совета обороны. Непосредственное руководство отрядами будут осуществлять территориальные органы внутренних дел.Ранее, в мае 2022 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать в стране "при каждом сельском совете" отряды народного ополчения, вооруженные стрелковым оружием. Белорусский лидер подчеркнул, что такие подразделения при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Россия не даст Белоруссию в обиду – КремльОтветим на всю катушку: Лукашенко предостерег от посягательства на страну
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Лукашенко утвердил соглашение с РФ о единых центрах подготовки военных

Лукашенко подписал закон о создании совместных с Россией боевых центров подготовки военных

07:04 18.07.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Соответствующий закон подписан, сообщила пресс-служба главы государства.

"Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашением регулируются вопросы создания таких центров на базе воинских частей и в Белоруссии, и в России. Также документ определяет основные задачи центров и порядок взаимодействия министерств обороны двух стран при организации их всестороннего обеспечения.
Кроме того, в этот день президент Лукашенко подписал закон о народном ополчении. Народным ополчением, согласно документу, являются вооруженные формирования, которые создаются из добровольцев, желающих принимать участие в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных единицах республики. Формировать отряды будут органы власти на местах под руководством местного совета обороны. Непосредственное руководство отрядами будут осуществлять территориальные органы внутренних дел.
Ранее, в мае 2022 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать в стране "при каждом сельском совете" отряды народного ополчения, вооруженные стрелковым оружием. Белорусский лидер подчеркнул, что такие подразделения при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования.
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