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Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ
Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ
В Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T22:36
2023-08-02T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы. Накануне польский МИД обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства Польши силами двух вертолетов. После этого глава минобороны страны распорядился увеличить численность войск у границы с республикой.В оборонном ведомстве Беларуси все обвинения назвали надуманными. При этом подчеркнули, что в тот же день вертолет Польши пролетал едва ли не в 10 раз ближе от госграницы, чем это позволили себе белорусские пилоты. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах. Во время их проведения никаких претензий от дежурного авиационного движения со стороны Польши не поступало.Кроме того, Польше были переданы подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов в тот день, и они подтверждают отсутствие оснований для обвинений в нарушении совместной госграницы. В этой связи все претензии можно считать провокационными."Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично", – заявили в Минобороны РБ.В свою очередь в белорусском МИД призвали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".Ранее 2 августа официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя напряжение на границе между Польшей и Белоруссией, заявил, что ситуация не влечет за собой необходимости задействовать 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне."Мы еще не на этой стадии", – сказал Миллер.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на УкраинуПольша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнениеПольша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины – Путин
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белоруссия, польша, нато, сша, новости, политика, в мире
Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ

Минобороны Беларуси уличило Польшу во лжи

22:36 02.08.2023
 
© Минобороны БеларусиВертолет Военно-воздушных сил Белоруссии
Вертолет Военно-воздушных сил Белоруссии
© Минобороны Беларуси
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Белоруссии заявили о провокационных действиях со стороны Польши с целью оправдать увеличение численности войск у совместной с республикой государственной границы.
Накануне польский МИД обвинил Белоруссию в нарушении воздушного пространства Польши силами двух вертолетов. После этого глава минобороны страны распорядился увеличить численность войск у границы с республикой.
В оборонном ведомстве Беларуси все обвинения назвали надуманными. При этом подчеркнули, что в тот же день вертолет Польши пролетал едва ли не в 10 раз ближе от госграницы, чем это позволили себе белорусские пилоты.
"Вертолеты Республики Беларусь выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе. При этом, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций", – сообщили в ведомстве.
В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах. Во время их проведения никаких претензий от дежурного авиационного движения со стороны Польши не поступало.
Кроме того, Польше были переданы подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов в тот день, и они подтверждают отсутствие оснований для обвинений в нарушении совместной госграницы. В этой связи все претензии можно считать провокационными.
"Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично", – заявили в Минобороны РБ.
В свою очередь в белорусском МИД призвали польскую сторону "не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства".
Ранее 2 августа официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя напряжение на границе между Польшей и Белоруссией, заявил, что ситуация не влечет за собой необходимости задействовать 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне.
"Мы еще не на этой стадии", – сказал Миллер.
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00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
22:36Провокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ
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