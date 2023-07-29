Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин

"Хотя тот же Львов до Второй мировой войны не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, Сталин сказал о том, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил, напомнив, что город никогда не входил в состав СССР, а Сталин ответил: "Зато Варшава входила". Так Львов оказался в составе Союза и потом был передан Украине. Но если туда будут введены польские части, как бы они ни назывались - это начало конца украинского присутствия на этих территориях", - подчеркнул президент.