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Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
Польша представляет реальную национальную угрозу целостности Украины, и события с большой вероятностью будут развиваться именно так. Об этом во время встречи с... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-29T23:57
2023-07-29T23:57
2023-07-30T00:01
владимир путин (политик)
россия
в мире
украина
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Польша представляет реальную национальную угрозу целостности Украины, и события с большой вероятностью будут развиваться именно так. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.Путин напомнил, что планы отъема западноукраинских земель Польшу никогда не покидали, они хорошо известны и даже озвучиваются публично некоторыми представителями польских элит.Читайте также на РИА Новости Крым:"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — ПутинПольша требует от Киева признания вины в Волынской резнеЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
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владимир путин (политик), россия, в мире, украина, польша
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
Путин: РФ видит реальную угрозу национальной безопасности Украины со стороны Польши
23:57 29.07.2023 (обновлено: 00:01 30.07.2023)