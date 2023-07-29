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Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин
Польша представляет реальную национальную угрозу целостности Украины, и события с большой вероятностью будут развиваться именно так. Об этом во время встречи с... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-29T23:57
2023-07-30T00:01
владимир путин (политик)
россия
в мире
украина
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Польша представляет реальную национальную угрозу целостности Украины, и события с большой вероятностью будут развиваться именно так. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.Путин напомнил, что планы отъема западноукраинских земель Польшу никогда не покидали, они хорошо известны и даже озвучиваются публично некоторыми представителями польских элит.Читайте также на РИА Новости Крым:"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — ПутинПольша требует от Киева признания вины в Волынской резнеЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
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владимир путин (политик), россия, в мире, украина, польша
Польша представляет реальную угрозу нацбезопасности Украины - Путин

Путин: РФ видит реальную угрозу национальной безопасности Украины со стороны Польши

23:57 29.07.2023 (обновлено: 00:01 30.07.2023)
 
© AFP 2017 / Janek SkarzynskiУчастники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
Участники демонстрации в честь Дня независимости в Варшаве, Польша
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Польша представляет реальную национальную угрозу целостности Украины, и события с большой вероятностью будут развиваться именно так. Об этом во время встречи с журналистами в субботу заявил президент России Владимир Путин.

"Угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности мы не видим. Насколько нам известно, есть планы не только создания польско-литовско-украинских подразделений, чтоб поставить их на границу с Белоруссией, но и также прорабатываются идеи ввода польских подразделений для обеспечения безопасности, потому что все выгребают в рамках мобилизации - надо же как-то поддерживать порядок. Если это произойдет, это будет началом пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши. Судя по всему, к этому дело и идет", - убежден президент.

Путин напомнил, что планы отъема западноукраинских земель Польшу никогда не покидали, они хорошо известны и даже озвучиваются публично некоторыми представителями польских элит.

"Хотя тот же Львов до Второй мировой войны не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, Сталин сказал о том, что Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возразил, напомнив, что город никогда не входил в состав СССР, а Сталин ответил: "Зато Варшава входила". Так Львов оказался в составе Союза и потом был передан Украине. Но если туда будут введены польские части, как бы они ни назывались - это начало конца украинского присутствия на этих территориях", - подчеркнул президент.

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