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Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне

Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне

Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне — такое постановление единогласно принято Сеймом Польши в восьмидесятую годовщину РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T12:18

2023-07-12T12:18

2023-07-12T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне — такое постановление единогласно принято Сеймом Польши в восьмидесятую годовщину трагедии, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента."Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении.Документом также подчеркиваются необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида". Депутаты польского сейма указали, что особого признания заслуживают украинцы, "которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершаемому их соотечественниками".С 2016 года 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ ПольшиЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин

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новости, в мире, польша, украина, волынская резня, общество, история