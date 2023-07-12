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Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне
Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне
Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне — такое постановление единогласно принято Сеймом Польши в восьмидесятую годовщину РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T12:18
2023-07-12T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне — такое постановление единогласно принято Сеймом Польши в восьмидесятую годовщину трагедии, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента."Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении.Документом также подчеркиваются необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида". Депутаты польского сейма указали, что особого признания заслуживают украинцы, "которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершаемому их соотечественниками".С 2016 года 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ ПольшиЗахарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
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новости, в мире, польша, украина, волынская резня, общество, история
Польша требует от Киева признания вины в Волынской резне

Сейм Польши призывает Киев признать вину в Волынской резне

12:18 12.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники марша памяти жертв Волынской резни. Архивное фото
Участники марша памяти жертв Волынской резни. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Польские парламентарии настаивают на признании Украиной вины в Волынской резне — такое постановление единогласно принято Сеймом Польши в восьмидесятую годовщину трагедии, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента.
"Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении.
Документом также подчеркиваются необходимость "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида". Депутаты польского сейма указали, что особого признания заслуживают украинцы, "которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершаемому их соотечественниками".
"Одиннадцатого июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов*. В этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии*, неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей", — напомнили в нижней палате польского парламента события 80-летней давности, в результате которых погибли более ста тысяч поляков, несколько сотен тысяч человек были вынуждены спасаться бегством и покинуть свои дома.
С 2016 года 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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