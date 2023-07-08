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Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши
Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши
Главы католических церквей Польши и Украины Станислав Гондецкий и Святослав Шевчук подписали совместное заявление "о прощении и примирении между польским и... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T14:37
2023-07-08T14:39
польша
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волынская резня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Главы католических церквей Польши и Украины Станислав Гондецкий и Святослав Шевчук подписали совместное заявление "о прощении и примирении между польским и украинским народами", призвав очистить историческую память о Волынской резне. Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины. Подписание заявления, приуроченного к 80-летию начала Волынской резни, состоялось накануне в Варшаве. На польско-украинской службе была подписана декларация, в которой приняли участие глава Конференции епископов Польши, архиепископ Станислав Гондецкий, глава Византийско-украинской католической церкви, архиепископ Святослав Шевчук и председатель Конференции епископов Римско-католической церкви Украины Виталий Скомаровский.Архиепископ Гондецкий призвал просить прощения за совершенные преступления, в первую очередь, у Бога."Сейчас мы переходим к трудной теме прощения за преступления, совершенные 80 лет назад на Волыни. В то же время мы глубоко желаем примирения между нашими народами, - цитирует Гондецкого "Польске радио". - Мы искренне просим прощения прежде всего у нашего Небесного Отца, потому что именно Он больше всего страдает, когда Его дети, которые должны быть братьями и сестрами, причиняют боль друг другу и даже убивают невинных. Его отеческая любовь, явленная во Христе Иисусе, нашем Спасителе, исцеляет наши раны и дает нам способность прощать".Выступая на мероприятии, глава УГКЦ Шевчук отметил, что гордится тем, что именно католические церкви стали инициаторами такого примирения, "которое может строиться только на правде и справедливости".В украинском Союзе православных журналистов, комментируя произошедшее, задались вопросом: справедливо ли, что Шевчук от лица всего украинского народа "примиряется" за Волынскую резню?Удивила авторов и риторика экзарха Фанара Михаила (Анищенко), заявившего, что "история – это общее достояние" и "к таким инициативам должны присоединяться представители всех конфессий, в том числе и православные". "Православным каяться, безусловно, нужно. Но для этого есть предостаточно причин и без Волынской резни", – заметили в СЖР.Тем временем представители власти Польши все чаще говорят о геноциде польского народа со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны. Накануне, 7 июля, премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на Украине, назвал Волынскую резню геноцидом, отметив, что это был "ад сотен и тысяч польских семей"."Ад, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство", – заявил Моравецкий.Он также призвал найти места захоронений всех жертв Волынской резни, "чтобы иметь возможность эксгумировать жертв и достойно их похоронить". "Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена", – добавил польский премьер.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил перспективу столкновения войск Польши и России на Украине"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской ЛавреВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит
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польша, украина, волынская резня, союз православных журналистов украины (спж), новости, в мире, общество, религия
Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши

Главы католической церкви Польши и Украины договорились забыть о Волынской резне

14:37 08.07.2023 (обновлено: 14:39 08.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБогослужение в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.
Богослужение в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Главы католических церквей Польши и Украины Станислав Гондецкий и Святослав Шевчук подписали совместное заявление "о прощении и примирении между польским и украинским народами", призвав очистить историческую память о Волынской резне. Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.
Подписание заявления, приуроченного к 80-летию начала Волынской резни, состоялось накануне в Варшаве.
На польско-украинской службе была подписана декларация, в которой приняли участие глава Конференции епископов Польши, архиепископ Станислав Гондецкий, глава Византийско-украинской католической церкви, архиепископ Святослав Шевчук и председатель Конференции епископов Римско-католической церкви Украины Виталий Скомаровский.
Архиепископ Гондецкий призвал просить прощения за совершенные преступления, в первую очередь, у Бога.
"Сейчас мы переходим к трудной теме прощения за преступления, совершенные 80 лет назад на Волыни. В то же время мы глубоко желаем примирения между нашими народами, - цитирует Гондецкого "Польске радио". - Мы искренне просим прощения прежде всего у нашего Небесного Отца, потому что именно Он больше всего страдает, когда Его дети, которые должны быть братьями и сестрами, причиняют боль друг другу и даже убивают невинных. Его отеческая любовь, явленная во Христе Иисусе, нашем Спасителе, исцеляет наши раны и дает нам способность прощать".
Выступая на мероприятии, глава УГКЦ Шевчук отметил, что гордится тем, что именно католические церкви стали инициаторами такого примирения, "которое может строиться только на правде и справедливости".
В украинском Союзе православных журналистов, комментируя произошедшее, задались вопросом: справедливо ли, что Шевчук от лица всего украинского народа "примиряется" за Волынскую резню?

"Напомним, ее устроили в 1943 году совершенно конкретные люди – члены ОУН-УПА*... Разве можно говорить, что это "украинский народ" несет ответственность за десятки тысяч убитых УПА* польских женщин и детей? Нет, это грубая манипуляция", – заявили в СЖР.

Удивила авторов и риторика экзарха Фанара Михаила (Анищенко), заявившего, что "история – это общее достояние" и "к таким инициативам должны присоединяться представители всех конфессий, в том числе и православные".
"Православным каяться, безусловно, нужно. Но для этого есть предостаточно причин и без Волынской резни", – заметили в СЖР.
Тем временем представители власти Польши все чаще говорят о геноциде польского народа со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны. Накануне, 7 июля, премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на Украине, назвал Волынскую резню геноцидом, отметив, что это был "ад сотен и тысяч польских семей".
"Ад, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что здесь был Третий рейх, потому, что исчезло польское государство", – заявил Моравецкий.
Он также призвал найти места захоронений всех жертв Волынской резни, "чтобы иметь возможность эксгумировать жертв и достойно их похоронить". "Мы не успокоимся, я не успокоюсь, пока последняя жертва того страшного волынского преступления не будет найдена", – добавил польский премьер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Польши к президенту Украины извиниться за Волынскую резню.
Волынская резня

Девятое февраля 1943 года считается днем начала Волынской резни, массового убийства жителей Волыни польской национальности как боевиками ОУН-УПА*, так и их украинскими соседями. В этот день в селе Паросла Перша было убито 179 человек: мужчин, женщин, детей, стариков. Только за то, что они поляки. В конечном итоге этнических поляков погибло от 60 тысяч до 200 тысяч, украинцев — до 30 тысяч.

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