https://crimea.ria.ru/20230706/v-lavre-oruduyut-ukrainskiy-minkult-i-politsiya---chto-proiskhodit-1129847601.html

В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

Комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, полиция применяет силу к прихожанам, сообщил в четверг союз православных РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T09:21

2023-07-06T09:21

2023-07-06T09:22

новости

православие

киево-печерская лавра

выселение монахов из киево-печерской лавры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127835885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e3831e4164136d97fc55f66a2f36154.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, полиция применяет силу к прихожанам, сообщил в четверг союз православных журналистов.В свою очередь адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаЦерковь на Украине перешла на католический календарьВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, православие, киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украина