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В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит
В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит
Комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, полиция применяет силу к прихожанам, сообщил в четверг союз православных РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T09:21
2023-07-06T09:22
новости
православие
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, полиция применяет силу к прихожанам, сообщил в четверг союз православных журналистов.В свою очередь адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаЦерковь на Украине перешла на католический календарьВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
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новости, православие, киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украина
В лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит

Корпуса Киево-Печерской лавры опечатывают, к прихожанам применяют силу

09:21 06.07.2023 (обновлено: 09:22 06.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Комиссия украинского минкультуры прибыла в Киево-Печерскую лавру и опечатывает корпуса, полиция применяет силу к прихожанам, сообщил в четверг союз православных журналистов.

"Киево-Печерская лавра. Комиссия Минкульта прибыла опечатывать отобранные корпуса. Полиция применяет силу против прихожан. Опломбировали двери 69-го корпуса - тут находятся Монастыркие мастерские и магазин церковно мебели", - сказано в Telegram-канале СПЖ.

В свою очередь адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры.

"Представители Заповедника в сопровождении полиции, не имея каких-либо правовых оснований, сорвали замки и проникли в 70 корпус", - написал он своем Telegram-канале.

Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
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