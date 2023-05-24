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Церковь на Украине перешла на католический календарь - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Церковь на Украине перешла на католический календарь
Церковь на Украине перешла на католический календарь - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Церковь на Украине перешла на католический календарь
Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T20:27
2023-05-24T18:28
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православная церковь украины (пцу)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством голосов приняли на "архиерейском соборе" ПЦУ, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.Праздники по новому календарю станут праздновать с 1 сентября.В соответствии с принятым документом, Рождество теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как прежде. А Крещение – 6 января, вместо 19-го.Также Покрова Пресвятой Богородицы перенесутся на 1 октября, вместо 14-го, а День святого Николая – на 6 декабря, вместо 19-го."При этом несколько праздников, в частности Пасху и Троицу, ПЦУ будет и дальше отмечать по старому календарю", – уточнили в СПЖ.Отмечается, что заседание так называемого "архиерейского собора" ПЦУ проходит в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Вход в Верхнюю лавру во время проведения мероприятия охраняет полиция.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
https://crimea.ria.ru/20230513/byvshiy-khram-upts-v-simferopole-otdadut-russkoy-tserkvi-bezvozmezdno-1128697731.html
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украина, православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, религия, общество, новости
Церковь на Украине перешла на католический календарь

Раскольническая ПЦУ перешла на новоюлианский календарь

20:27 24.05.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкХрам на Украине
Храм на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством голосов приняли на "архиерейском соборе" ПЦУ, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.
"24 мая 2023 года члены "архиерейского собора" ПЦУ проголосовали за переход на новый календарь, сообщил BBC "митрополит" Симеон Шостацкий. Против перехода на "европейский" календарь проголосовал лишь один "архиерей" ПЦУ, еще один воздержался", – говорится в сообщении.
Праздники по новому календарю станут праздновать с 1 сентября.
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В соответствии с принятым документом, Рождество теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как прежде. А Крещение – 6 января, вместо 19-го.
Также Покрова Пресвятой Богородицы перенесутся на 1 октября, вместо 14-го, а День святого Николая – на 6 декабря, вместо 19-го.
"При этом несколько праздников, в частности Пасху и Троицу, ПЦУ будет и дальше отмечать по старому календарю", – уточнили в СПЖ.
Отмечается, что заседание так называемого "архиерейского собора" ПЦУ проходит в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Вход в Верхнюю лавру во время проведения мероприятия охраняет полиция.
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УкраинаПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Церковный раскол на УкраинеРелигияОбществоНовости
 
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