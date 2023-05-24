https://crimea.ria.ru/20230524/tserkov-na-ukraine-pereshla-na-katolicheskiy-kalendar-1128939865.html

Церковь на Украине перешла на католический календарь

Церковь на Украине перешла на католический календарь - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Церковь на Украине перешла на католический календарь

Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T20:27

2023-05-24T20:27

2023-05-24T18:28

украина

православная церковь украины (пцу)

церковный раскол на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь – с католическими праздниками. Соответствующее решение большинством голосов приняли на "архиерейском соборе" ПЦУ, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ) Украины.Праздники по новому календарю станут праздновать с 1 сентября.В соответствии с принятым документом, Рождество теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января, как прежде. А Крещение – 6 января, вместо 19-го.Также Покрова Пресвятой Богородицы перенесутся на 1 октября, вместо 14-го, а День святого Николая – на 6 декабря, вместо 19-го."При этом несколько праздников, в частности Пасху и Троицу, ПЦУ будет и дальше отмечать по старому календарю", – уточнили в СПЖ.Отмечается, что заседание так называемого "архиерейского собора" ПЦУ проходит в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Вход в Верхнюю лавру во время проведения мероприятия охраняет полиция.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаНа Украине массово захватывают храмы канонической церквиВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230513/byvshiy-khram-upts-v-simferopole-otdadut-russkoy-tserkvi-bezvozmezdno-1128697731.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, религия, общество, новости