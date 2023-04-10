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На Украине массово захватывают храмы канонической церкви - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви - РИА Новости Крым, 10.04.2023
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
По Украине прокатилась очередная волна церковного рейдерства: о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:49
2023-04-10T12:53
украина
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. По Украине прокатилась очередная волна церковного рейдерства: о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие.Праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье был тревожным для верующих Украинской православной церкви. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий служил праздничную литургию прямо на улице, под крики собравшихся на митинг радикалов, поддерживающих ПЦУ. Из храмов Киево-Печерской Лавры прихожан выгнали, в Трапезной церкви проводил богослужение так называемый владыка Епифаний – глава непризнанной каноническим православием ПЦУ.Обо всех этих событиях подробнее – в подборке РИА Новости Крым.Собор Александра Невского в Каменец-Подольском9 апреля радикалы попытались захватить собор Александра Невского в Каменец-Подольском, сообщается на сайте Украинской православной церкви.Пока внутри собора проходила литургия, снаружи собрались около тысячи сторонников ПЦУ, которые прорывались в храм с "ревизионной комиссией" якобы для начала "инвентаризации". Им противостояло около пятисот сторонников УПЦ, окруживших здание.Накануне около ста человек во главе со сторонниками ПЦУ под стенами прихода устроили "голосование" за переход святыни к раскольникам, сообщает Союз православных журналистов.В понедельник, 10 апреля, противостояние продолжается. Как информирует СПЖ, власти собрали для штурма православной святыни студентов.Кафедральный собор Архистратига Михаила в ШепетовкеВ праздник Вербного воскресенья прихожанам собора пришлось молиться на улице, поскольку храм был захвачен сторонниками раскольнической церкви. Литургию возглавил митрополит Шепетовский и Славутский Евсевий.7 апреля радикалы во главе с мэром Шепетовки Виталием Бузылем пришли к храму и потребовали передать его сторонникам ПЦУ. На следующий день стало известно, что городские власти отняли у прихода землю под храмами. В этот же день толпа рейдеров ворвалась в здание, а группа "священников" ПЦУ вошла в алтарь храма.В Березани у церкви отобрали землюДепутаты Березанского городского совета проголосовали за то, чтобы отнять у приходов УПЦ землю. Об этом в соцсети сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сывак."Сегодня на 59-й внеочередной сессии Березанского городского совета было принято решение о проведении инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ Московского патриархата на территории Березанской городской территориальной общины и дальнейшего прекращения права пользования", – написал он, поблагодарив депутатов "за работу и гражданскую позицию".В Липовце под Киевом умер захватчикВ городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков – сторонник раскольнической ПЦУ Владимир Натыкач.Как сообщил в своем телеграм-канале СПЖ, "во время рейдерского захвата храма Натыкач вырвал из рук священника крест и бросил его на землю, ему тут же стало плохо и он упал. Все попытки привести его в чувство ничего не дали − он скоропостижно скончался".Руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк, комментируя случившееся, указал, что человек, который оскверняет святыни и поднимает руку на Бога, может быть наказан. "Возможно, это было вразумление Господне. Избирается один, чтобы было показательно для всех", - отметил священнослужитель.В селе Лесники Киевской области храм удалось отстоятьПока верующие молились в храме, вокруг него радикалы собирали подписи за переход церковной общины в юрисдикцию ПЦУ. При этом самих прихожан не подпускали к голосованию, сообщается на сайте УПЦ.Верующие скандировали "долой ПЦУ", рейдеры начали их толкать, завязалась потасовка. Пострадала женщина, ее увезли на скорой.По словам очевидцев, подписи на бланках по нескольку раз ставили неизвестные жителям села лица. Правоохранители в ход голосования не вмешивались.Зеленский поздравил с Пасхой католиковПрезидент Украины никак не комментировал события, происходящие в стране, а поздравил с Пасхой "украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху… наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде".В своем телеграмме Зеленский напомнил, как два дня назад разделил ифтар с мусульманами и пообещал, что скоро поздравит иудеев Украины с завершением Песаха и "тех, кто празднует Пасху 16 апреля".Но смогут ли все православные Украины молиться в своих храмах в Светлое Воскресенье, пройдет ли этот великий праздник для них без тревог и волнений – на этот вопрос украинские власти не дают ответа.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольникаМитрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители
https://crimea.ria.ru/20230408/zakhvatchik-umer-vo-vremya-reyderskoy-ataki-na-khram-upts-v-kievskoy-oblasti-1128063721.html
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На Украине массово захватывают храмы канонической церкви

На Украине раскольники и радикалы массово захватывают храмы Украинской православной церкви

12:49 10.04.2023 (обновлено: 12:53 10.04.2023)
 
© YURIY DYACHYSHYN / AFPУкраинский флаг на богослужении в церкви во Львове
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
© YURIY DYACHYSHYN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. По Украине прокатилась очередная волна церковного рейдерства: о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие.
Праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье был тревожным для верующих Украинской православной церкви. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий служил праздничную литургию прямо на улице, под крики собравшихся на митинг радикалов, поддерживающих ПЦУ. Из храмов Киево-Печерской Лавры прихожан выгнали, в Трапезной церкви проводил богослужение так называемый владыка Епифаний – глава непризнанной каноническим православием ПЦУ.
Обо всех этих событиях подробнее – в подборке РИА Новости Крым.

Собор Александра Невского в Каменец-Подольском

9 апреля радикалы попытались захватить собор Александра Невского в Каменец-Подольском, сообщается на сайте Украинской православной церкви.
Пока внутри собора проходила литургия, снаружи собрались около тысячи сторонников ПЦУ, которые прорывались в храм с "ревизионной комиссией" якобы для начала "инвентаризации". Им противостояло около пятисот сторонников УПЦ, окруживших здание.
Накануне около ста человек во главе со сторонниками ПЦУ под стенами прихода устроили "голосование" за переход святыни к раскольникам, сообщает Союз православных журналистов.
В понедельник, 10 апреля, противостояние продолжается. Как информирует СПЖ, власти собрали для штурма православной святыни студентов.
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
8 апреля, 18:17
Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области

Кафедральный собор Архистратига Михаила в Шепетовке

В праздник Вербного воскресенья прихожанам собора пришлось молиться на улице, поскольку храм был захвачен сторонниками раскольнической церкви. Литургию возглавил митрополит Шепетовский и Славутский Евсевий.
7 апреля радикалы во главе с мэром Шепетовки Виталием Бузылем пришли к храму и потребовали передать его сторонникам ПЦУ. На следующий день стало известно, что городские власти отняли у прихода землю под храмами. В этот же день толпа рейдеров ворвалась в здание, а группа "священников" ПЦУ вошла в алтарь храма.

В Березани у церкви отобрали землю

Депутаты Березанского городского совета проголосовали за то, чтобы отнять у приходов УПЦ землю. Об этом в соцсети сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сывак.
"Сегодня на 59-й внеочередной сессии Березанского городского совета было принято решение о проведении инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ Московского патриархата на территории Березанской городской территориальной общины и дальнейшего прекращения права пользования", – написал он, поблагодарив депутатов "за работу и гражданскую позицию".
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7 апреля, 19:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
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В Липовце под Киевом умер захватчик

В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков – сторонник раскольнической ПЦУ Владимир Натыкач.
Как сообщил в своем телеграм-канале СПЖ, "во время рейдерского захвата храма Натыкач вырвал из рук священника крест и бросил его на землю, ему тут же стало плохо и он упал. Все попытки привести его в чувство ничего не дали − он скоропостижно скончался".
Руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк, комментируя случившееся, указал, что человек, который оскверняет святыни и поднимает руку на Бога, может быть наказан. "Возможно, это было вразумление Господне. Избирается один, чтобы было показательно для всех", - отметил священнослужитель.

В селе Лесники Киевской области храм удалось отстоять

Пока верующие молились в храме, вокруг него радикалы собирали подписи за переход церковной общины в юрисдикцию ПЦУ. При этом самих прихожан не подпускали к голосованию, сообщается на сайте УПЦ.
Верующие скандировали "долой ПЦУ", рейдеры начали их толкать, завязалась потасовка. Пострадала женщина, ее увезли на скорой.
По словам очевидцев, подписи на бланках по нескольку раз ставили неизвестные жителям села лица. Правоохранители в ход голосования не вмешивались.
Священник у входа в Киево-Печерскую Лавру. Фото AFP
30 марта, 11:33
Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"

Зеленский поздравил с Пасхой католиков

Президент Украины никак не комментировал события, происходящие в стране, а поздравил с Пасхой "украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху… наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде".
В своем телеграмме Зеленский напомнил, как два дня назад разделил ифтар с мусульманами и пообещал, что скоро поздравит иудеев Украины с завершением Песаха и "тех, кто празднует Пасху 16 апреля".
Но смогут ли все православные Украины молиться в своих храмах в Светлое Воскресенье, пройдет ли этот великий праздник для них без тревог и волнений – на этот вопрос украинские власти не дают ответа.
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УкраинаЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)В миреРелигияПроисшествияНовостиОбщество
 
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