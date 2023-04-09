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"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника
"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника - РИА Новости Крым, 09.04.2023
"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника
Человек, который оскверняет святыни и поднимает руку на Бога, может быть наказан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T19:51
2023-04-09T19:51
эксклюзивы риа новости крым
религия
протоиерей владимир кашлюк
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
мнения
крым
симферопольская и крымская епархия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Человек, который оскверняет святыни и поднимает руку на Бога, может быть наказан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк, комментируя случай, произошедший во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области.Наказание и попущение БожиеВо время рейдерского захвата храма в городе Липовец мужчина вырвал из рук священника крест и бросил его на землю, почти в тот же момент ему стало плохо, он упал и умер."Возможно, Господь вразумил. Но это предположение. Причину смерти этого человека знает только Бог, мы можем лишь предполагать. Но не исключаем", - сказал в комментарии протоиерей.По его словам, случившееся "должно быть во внимании каждого верующего человека".Также он пояснил, что есть те, кто "действительно молятся у стен Киево-Печерской лавры, а есть те, кто пришел для беснования". Они срывают криками богослужение, "причем это язычники, люди совершенно других религиозных традиций". Кашлюк высказал предположение: "Возможно, что и сторонников ПЦУ там нет. Просто пришли проплаченные ребята, которые отрабатывают свои деньги". На языке церковного богословия это называется попущение Божье" (в монотеистических религиях позволение Бога совершать своим творениям дела, безразличные Богу, неугодные ему и даже богопротивные – ред.).Никто верующих не прогонялКомментируя тот факт, то в Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходило на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры, Кашлюк отметил, что прихожане и блаженнейший митрополит Онуфрий молились на улице не потому, что их выгнали из храма, а по причине того, что желающих отстоять праздничную службу было слишком много, и все не вместились в храм."Огромное количество людей приходит в эти дни, в том числе и праздничные, в храме все не вмещается. Именно по этой причине была выбрана площадь на нижних пещерах. Так было и в предыдущие годы. Никто храм не опечатывал. Нижняя лавра на сегодняшний день контролируется еще нашей православной церковью", - сказал он.Сообщалось, что на службу, которую вел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, пришли несколько сотен человек.Служить можно и на украинскомЧто касается заявления главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о том, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, Кашлюк отметил, что проводить службу на территории Украины могут и на украинском языке, это не возбраняется и сторонникам УПЦ."Согласно решению священного синода УПЦ, не запрещается служить на украинском языке. Но решение об этом принимает церковная община на приходском собрании во главе с настоятелем", - пояснил Кашлюк, отметив, что речь идет не только о сторонниках ПЦУ, где "исключительно на украинском языке ведутся службы". По его словам, служить на украинском можно "и в нашей канонической структуре, хотя здесь в большей степени службы происходят на церковно-славянском языке".Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМитрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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религия, протоиерей владимир кашлюк, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), мнения, крым, симферопольская и крымская епархия
"Избирается один, показательно для всех": церковь о смерти раскольника

В Крыму прокомментировали смерть захватчика во время рейдерской атаки в храме УПЦ

19:51 09.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПравославный крест золотой купол
Православный крест золотой купол - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Человек, который оскверняет святыни и поднимает руку на Бога, может быть наказан. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк, комментируя случай, произошедший во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области.

Наказание и попущение Божие

Во время рейдерского захвата храма в городе Липовец мужчина вырвал из рук священника крест и бросил его на землю, почти в тот же момент ему стало плохо, он упал и умер.
"Возможно, Господь вразумил. Но это предположение. Причину смерти этого человека знает только Бог, мы можем лишь предполагать. Но не исключаем", - сказал в комментарии протоиерей.
По его словам, случившееся "должно быть во внимании каждого верующего человека".
"Тот, кто поднимает руку против святыни, против Бога, он может понести за это наказание. Об этом свидетельствует Ветхий Завет. Возможно, это было вразумление Господне. Избирается один, чтобы было показательно для всех", - отметил священнослужитель.
Также он пояснил, что есть те, кто "действительно молятся у стен Киево-Печерской лавры, а есть те, кто пришел для беснования". Они срывают криками богослужение, "причем это язычники, люди совершенно других религиозных традиций". Кашлюк высказал предположение: "Возможно, что и сторонников ПЦУ там нет. Просто пришли проплаченные ребята, которые отрабатывают свои деньги". На языке церковного богословия это называется попущение Божье" (в монотеистических религиях позволение Бога совершать своим творениям дела, безразличные Богу, неугодные ему и даже богопротивные – ред.).

Никто верующих не прогонял

Комментируя тот факт, то в Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходило на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры, Кашлюк отметил, что прихожане и блаженнейший митрополит Онуфрий молились на улице не потому, что их выгнали из храма, а по причине того, что желающих отстоять праздничную службу было слишком много, и все не вместились в храм.
"Огромное количество людей приходит в эти дни, в том числе и праздничные, в храме все не вмещается. Именно по этой причине была выбрана площадь на нижних пещерах. Так было и в предыдущие годы. Никто храм не опечатывал. Нижняя лавра на сегодняшний день контролируется еще нашей православной церковью", - сказал он.
Сообщалось, что на службу, которую вел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, пришли несколько сотен человек.
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Служить можно и на украинском

Что касается заявления главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания о том, что молитвы в Киево-Печерской лавре должны вестись только на украинском языке, Кашлюк отметил, что проводить службу на территории Украины могут и на украинском языке, это не возбраняется и сторонникам УПЦ.
"Согласно решению священного синода УПЦ, не запрещается служить на украинском языке. Но решение об этом принимает церковная община на приходском собрании во главе с настоятелем", - пояснил Кашлюк, отметив, что речь идет не только о сторонниках ПЦУ, где "исключительно на украинском языке ведутся службы". По его словам, служить на украинском можно "и в нашей канонической структуре, хотя здесь в большей степени службы происходят на церковно-славянском языке".
"Однако в некоторых регионам, особенно западно-украинских, есть благословение - на усмотрение церковного прихода проводить служение на украинском языке. Это не признак раскола. Это просто не очень традиционно по отношению к нашей культуре и тысячелетней традиции, в том числе, и на украинских землях", - объяснил представитель церкви.
Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРелигияПротоиерей Владимир КашлюкВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)МненияКрымСимферопольская и Крымская епархия
 
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