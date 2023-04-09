https://crimea.ria.ru/20230409/prikhozhane-upts-iz-kievo-pecherskoy-lavry-vynuzhdeny-molitsya-na-ulitse-1128070481.html

Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу

Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу

В Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходит на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры. Об РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T11:01

2023-04-09T11:01

2023-04-09T11:03

украинская православная церковь (упц)

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходит на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры. Об этом пишет РИА Новости.Так, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в этот православный праздник принял решение провести службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, тогда как прихожане канонической УПЦ вынуждены молиться на улице.В то же время, на видео, которое транслирует ПЦУ в YouTube, можно наблюдать, что в храм для праздничной молитвы пришли всего несколько десятков верующих.В настоящее время обстановка не накалена, у святыни дежурят правоохранители.Каноническая Украинская Православная церковь также ведет трансляцию своего богослужения в Вербное воскресенье, верующие УПЦ вынуждены молиться на улице, на территории Лавры. Службу ведет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молящихся насчитывается несколько сотен человек.Напомни, субботним утром, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМитрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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украинская православная церковь (упц), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), украина, общество, новости, вербное воскресенье, религия