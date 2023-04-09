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Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу
Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу
В Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходит на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры. Об РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T11:01
2023-04-09T11:03
украинская православная церковь (упц)
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходит на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры. Об этом пишет РИА Новости.Так, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в этот православный праздник принял решение провести службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, тогда как прихожане канонической УПЦ вынуждены молиться на улице.В то же время, на видео, которое транслирует ПЦУ в YouTube, можно наблюдать, что в храм для праздничной молитвы пришли всего несколько десятков верующих.В настоящее время обстановка не накалена, у святыни дежурят правоохранители.Каноническая Украинская Православная церковь также ведет трансляцию своего богослужения в Вербное воскресенье, верующие УПЦ вынуждены молиться на улице, на территории Лавры. Службу ведет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молящихся насчитывается несколько сотен человек.Напомни, субботним утром, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМитрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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украинская православная церковь (упц), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, православная церковь украины (пцу), украина, общество, новости, вербное воскресенье, религия
Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу

Прихожане УПЦ из Киево-Печерской лавры вынуждены молиться на улице в Вербное воскресенье

11:01 09.04.2023 (обновлено: 11:03 09.04.2023)
 
© Союз православных журналистовПрихожане УПЦ из Киево-Печерской лавры вынуждены молиться на улице в Вербное воскресенье. Скриншот видео
Прихожане УПЦ из Киево-Печерской лавры вынуждены молиться на улице в Вербное воскресенье. Скриншот видео
© Союз православных журналистов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Киево-Печерской лавре праздничное богослужение в Вербное воскресенье для прихожан УПЦ проходит на улице, поскольку раскольники заняли Трапезный храм лавры. Об этом пишет РИА Новости.
Так, глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в этот православный праздник принял решение провести службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, тогда как прихожане канонической УПЦ вынуждены молиться на улице.
В то же время, на видео, которое транслирует ПЦУ в YouTube, можно наблюдать, что в храм для праздничной молитвы пришли всего несколько десятков верующих.
В настоящее время обстановка не накалена, у святыни дежурят правоохранители.
Каноническая Украинская Православная церковь также ведет трансляцию своего богослужения в Вербное воскресенье, верующие УПЦ вынуждены молиться на улице, на территории Лавры. Службу ведет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Молящихся насчитывается несколько сотен человек.
Напомни, субботним утром, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.
Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре.
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Украинская православная церковь (УПЦ)Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраПравославная Церковь Украины (ПЦУ)УкраинаОбществоНовостиВербное воскресеньеРелигия
 
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