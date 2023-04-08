https://crimea.ria.ru/20230408/zakhvatchik-umer-vo-vremya-reyderskoy-ataki-na-khram-upts-v-kievskoy-oblasti-1128063721.html

Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области

Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области

В городе Липовец Киевской области во время рейдерской атаки на храм УПЦ умер захватчик – заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Об этом в своем Telegram... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T18:17

2023-04-08T18:17

2023-04-08T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В городе Липовец Киевской области во время рейдерской атаки на храм УПЦ умер захватчик – заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Об этом в своем Telegram сообщает Союз православных журналистов. Издание приводит факты биографии покойного: с 1984 по 1986 год он занимал пост инструктора Теребовлянского райкома ЛКСМ Украины, затем был инструктором сельскохозяйственного отдела Кагарлыцкого райкома партии, после чего вплоть до развала СССР занимал должность инструктора орготдела. В октябре 2010 года его избрали депутатом Белоцерковского районного совета.Свято-Троицкая община УПЦ города Кагарлык заявила протест против действий местных властей, написал на своей странице в Facebook* священник Василий Синюк."Фейковая община ПЦУ подменила собой действительную, реальную общину постоянных прихожан, на руках у которой оригиналы Устава с государственной регистрацией и других правоучредительных документов", - написал священнослужитель.В настоящее время прихожане оспаривают свои права на церковь в суде.Ранее настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь), протестуя против выселения монахов из Киево-Печерской лавры, предупредил Зеленского о Божьей каре."Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!" - сказал тогда митрополит.На данный момент митрополит Павел находится под домашним арестом. Провокаторы у обители провоцировали стычки с монахами и верующими, после чего по Украине прокатилась волна церковного рейдерства. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Московского патриархата назвали происходящее закономерным продолжением беззакония киевского режима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнегоВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦМИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви

https://crimea.ria.ru/20230406/na-zapadnoy-ukraine-politsiya-gromit-i-rushit-khramy-upts-1128014140.html

https://crimea.ria.ru/20230407/v-gosdume-nazvali-edinstvennyy-put-k-spaseniyu-upts-1128023375.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, киевская область, церковный раскол на украине, в мире, происшествия, новости, православная церковь украины (пцу)