https://crimea.ria.ru/20221104/a-ideyka-to-zhivaya-polsha-po-prezhnemu-khochet-poglotit-ukrainu--putin-1125239270.html
"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин - РИА Новости Крым, 04.11.2022
"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
Польша не оставила тайных притязаний на украинские территории, которые ранее были от нее отторгнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T19:19
2022-11-04T19:19
2022-11-04T19:19
владимир путин (политик)
польша
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Польша не оставила тайных притязаний на украинские территории, которые ранее были от нее отторгнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества. При этом он подчеркнул, что единственным гарантом подлинного суверенитета Украины могла бы стать исключительно Россия."Единственным гарантом подлинного суверенитета Украины могла быть только Россия. Она тоже отдала свои исторические территории Украине, но добровольно, чтобы быть вместе. А те территории были насильственно отторгнуты. И об этом надо задуматься кое-кому в Украине. Но бандеровское руководство думает только деньгах, которые спрятало в западных банках и выслуживаются перед теми, кто контролирует эти западные банки. И не думают о проблемах своей страны", - констатировал президент.
https://crimea.ria.ru/20221104/putin-poobeschal-vosstanovit-i-modernizirovat-muzei-novykh-regionov-1125237278.html
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владимир путин (политик), польша, украина, политика
"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
Путин: Польша не оставила идею поглощения украинских территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Польша не оставила тайных притязаний на украинские территории, которые ранее были от нее отторгнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.
"Мы с уважением относились в Польше, это тоже братский народ, но были и проблемы… И сейчас мы знаем даже об идеях в некоторых частях политического бомонда Польши воссоздать Великое Польское государство от Балтийского до Черного моря. Сейчас мы видим объятия Польши и Украины. А идейка-то живая. Идея поглощения Украины никуда не делась. Также как и идеи возвращения тех территорий, которые были отторгнуты Сталиным от Польши, Венгрии, Румынии после Второй Мировой войны", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что единственным гарантом подлинного суверенитета Украины могла бы стать исключительно Россия.
"Единственным гарантом подлинного суверенитета Украины могла быть только Россия. Она тоже отдала свои исторические территории Украине, но добровольно, чтобы быть вместе. А те территории были насильственно отторгнуты. И об этом надо задуматься кое-кому в Украине. Но бандеровское руководство думает только деньгах, которые спрятало в западных банках и выслуживаются перед теми, кто контролирует эти западные банки. И не думают о проблемах своей страны", - констатировал президент.