https://crimea.ria.ru/20230726/ekspert-nazval-usloviya-dlya-vtorzheniya-polskikh-voysk-na-ukrainu-1130292092.html

Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на Украину

Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на Украину - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Эксперт назвал условия для вторжения польских войск на Украину

Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T10:23

2023-07-26T10:23

2023-07-26T10:23

радио "спутник в крыму"

мнения

польша

анатолий кочетков

политика

украина

всу (вооруженные силы украины)

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".Польша боится "получить по голове" от РФ и Белоруссии"Поляки это сделают тогда, когда будут на сто процентов уверены, что им за это ничего не будет. Сейчас они этого сделать не могут, потому что формально они считаются союзниками Украины. Но если украинское государство начнет стремительно разваливаться, к примеру, под ударами Вооруженных сил РФ, если провалится контрнаступление и обернется для них военной катастрофой, то поляки моментально воспользуются этой ситуацией", – сказал эксперт.По словам Кочеткова, Варшава может вторгнуться на западноукраинские земли под предлогом "гуманитарной акции по защите населения". Также не исключен сценарий, что польские войска оккупируют эти области на основании обращения местных жителей. Политолог констатировал, что сепаратистские организации, выступающие за присоединение Галичины к Европе без остальной Украины, функционируют на Западной Украине еще с 1990-х годов.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", убежден аналитик.Он также отметил, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о бойцах группы "Вагнер", сказанные на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, стали "абсолютным попаданием в десятку", поскольку "более откровенного предупреждения сложно себе представить"."Услышали не только поляки, но даже американцы. Александр Григорьевич (Лукашенко) добился того, чего хотел: агрессивной риторики поубавилось в польском информпространстве, где до этого не просто бряцали оружием, а били в агрессивные колокола, "раскатав губу" не только на Западную Украину, но и многие другие территории, включая нашу Калининградскую область. А теперь им вдруг резко понадобилось защита", – объяснил политолог.Планы Польши в отношении Западной УкраиныПрезидент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины. Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Путин также заявил, что Россия не будет вмешиваться, если киевский режим захочет "расплатиться с хозяевами своими землями", но в случае развязывания агрессии против Белоруссии Москва воспримет это как агрессию против РФ и будет отвечать всеми имеющимися средствами.23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать" бойцы "Вагнера", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа. По словам белорусского лидера, они хотят "сходить на экскурсию" в Варшаву и в Жешув – польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что "Польша – это член НАТО, и при необходимости войска США будут защищать каждый дюйм территории альянса".

польша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, польша, анатолий кочетков, политика, украина, всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко