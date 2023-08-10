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Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог
Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог
Польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:38
2023-08-10T14:38
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
политика
польша
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Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ
Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, то, что об оккупационных намерениях Польши говорят уже не эксперты, а высшие лица российского государства, в том числе министр обороны, является важным сигналом и "переводом потенциальной угрозы на уровень большей актуальности"."Ситуация напряженная, с обеих сторон идет игра нервов. Заявление нашего министра я бы воспринимал как предупреждение, чтобы там (в Польше – ред.) некоторые товарищи не переусердствовали и не думали, что им легко сойдет с рук всякого рода своеволие", - считает аналитик.Никифоров полагает, что Польше вполне по силам стать самой мощной армией в Европе. При этом размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, присутствие там контингента Вооруженных сил РФ и другие мероприятия говорят о том, что Минск и Москва уже готовятся ответить на эту угрозу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад активно готовится к разделу Украины – политологЭксперт назвал условия для вторжения польских войск на УкраинуЕвропа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению – мнение
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мнения, андрей никифоров, политика, польша, украина, россия, новости сво, сергей шойгу
Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог

Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ

14:38 10.08.2023
 
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIПольские солдаты во время военных учений
Польские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ
14:38
"Если бы поляки знали, что им за это ничего не будет, они бы уже продвинули свои войска на границу Польши 1772 года, которая, напомню, проходила по Днепру. Любая вооруженная сила, которая окажется на территории Украины без санкции России, становится для нас законной целью. Если поляки заведут свои части на Западную Украину, то они моментально попадут под ракетно-бомбовые удары. Это не то, ради чего они намерены это все дело заводить", – сказал эксперт.
По мнению Никифорова, то, что об оккупационных намерениях Польши говорят уже не эксперты, а высшие лица российского государства, в том числе министр обороны, является важным сигналом и "переводом потенциальной угрозы на уровень большей актуальности".
"Ситуация напряженная, с обеих сторон идет игра нервов. Заявление нашего министра я бы воспринимал как предупреждение, чтобы там (в Польше – ред.) некоторые товарищи не переусердствовали и не думали, что им легко сойдет с рук всякого рода своеволие", - считает аналитик.
Никифоров полагает, что Польше вполне по силам стать самой мощной армией в Европе. При этом размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, присутствие там контингента Вооруженных сил РФ и другие мероприятия говорят о том, что Минск и Москва уже готовятся ответить на эту угрозу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.
Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.
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