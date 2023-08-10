https://crimea.ria.ru/20230810/chto-sderzhivaet-polshu-ot-okkupatsii-zapadnoy-ukrainy--politolog-1130651876.html

Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог

Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Что сдерживает Польшу от оккупации Западной Украины – политолог

Польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T14:38

2023-08-10T14:38

2023-08-10T14:38

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

политика

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новости сво

сергей шойгу

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Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ Эксперт Никифоров: польские войска в случае вторжения на Украину станут целью для ВС РФ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Польские войска в случае вторжения на Западную Украину станут законной целью для Вооруженных сил России, именно этот фактор на данный момент сдерживает Варшаву от оккупации этой территории. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, то, что об оккупационных намерениях Польши говорят уже не эксперты, а высшие лица российского государства, в том числе министр обороны, является важным сигналом и "переводом потенциальной угрозы на уровень большей актуальности"."Ситуация напряженная, с обеих сторон идет игра нервов. Заявление нашего министра я бы воспринимал как предупреждение, чтобы там (в Польше – ред.) некоторые товарищи не переусердствовали и не думали, что им легко сойдет с рук всякого рода своеволие", - считает аналитик.Никифоров полагает, что Польше вполне по силам стать самой мощной армией в Европе. При этом размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, присутствие там контингента Вооруженных сил РФ и другие мероприятия говорят о том, что Минск и Москва уже готовятся ответить на эту угрозу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил о наличии планов по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории.Он также отметил, что милитаризация Польши, заявившей о намерении создать "самую мощную армию на континенте", несет угрозу для России.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад активно готовится к разделу Украины – политологЭксперт назвал условия для вторжения польских войск на УкраинуЕвропа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению – мнение

https://crimea.ria.ru/20230729/polsha-predstavlyaet-realnuyu-ugrozu-natsbezopasnosti-ukrainy---putin-1130401379.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, политика, польша, украина, россия, новости сво, сергей шойгу