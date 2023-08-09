https://crimea.ria.ru/20230809/shoygu-militarizatsiya-polshi-neset-riski-dlya-rossii-1130627698.html

Шойгу: милитаризация Польши несет риски для России

Шойгу: милитаризация Польши несет риски для России - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Шойгу: милитаризация Польши несет риски для России

Осуществляемые Варшавой масштабные закупки американского, корейского и британского вооружения несут риски для безопасности России, заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T13:17

2023-08-09T13:17

2023-08-09T13:17

сергей шойгу

министерство обороны рф

польша

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Осуществляемые Варшавой масштабные закупки американского, корейского и британского вооружения несут риски для безопасности России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.Кроме того, по словам министра, "имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории".Амбиции Польши в отношении Западной УкраиныПрезидент России Владимир Путин 21 июля на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша вынашивает планы по оккупации Западной Украины.Для этой цели могут использовать сформированное польско-литовско-украинское воинское соединение. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают под натовским "зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем вернуть себе, как они считают, свои "исторические территории".Путин также заявил, что Россия не будет вмешиваться, если киевский режим захочет "расплатиться с хозяевами своими землями", но в случае развязывания агрессии против Белоруссии Москва воспримет это как агрессию против РФ и будет отвечать всеми имеющимися средствами.23 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать" бойцы "Вагнера", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа. По словам белорусского лидера, они хотят "сходить на экскурсию" в Варшаву и в Жешув – польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что "Польша – это член НАТО, и при необходимости войска США будут защищать каждый дюйм территории альянса".Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Польша введет свои войска на Западную Украину в случае провала контрнаступления ВСУ, военной катастрофы для киевского режима и стремительного развала украинского государства.Единственное, что на данный момент сдерживает Польшу от вторжения – вероятная жесткая реакция союзных войск России и Белоруссии и страх "получить от них по голове", считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению - мнениеЗапад активно готовится к разделу Украины – политологПровокации на границе Беларуси и Польши: заявление Минобороны РБ

https://crimea.ria.ru/20230726/polsha-v-lyubom-sluchae-otkusit-chast-zapadnoy-ukrainy--mnenie-1130307114.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, польша, беларусь, россия, безопасность, новости, украина