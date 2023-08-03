https://crimea.ria.ru/20230803/evropa-vedet-porazhennuyu-natsizmom-ukrainu-k-samounichtozheniyu---mnenie-1130507272.html

Европа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению - мнение

Европа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению - мнение - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Европа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению - мнение

В неразборчивых международных связях Украина довела себя до европейской заразной болезни – нацизма, закономерным итогом которой без лечения является... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T19:28

2023-08-03T19:28

2023-08-03T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В неразборчивых международных связях Украина довела себя до европейской заразной болезни – нацизма, закономерным итогом которой без лечения является политическая смерть, а "новые политические сезоны" в Европе в ближайшие полгода способны лишь ускорить ее гибель. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политический эксперт, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания с послами страны заявил, что ближайшие полгода станут крайне важными для Украины ввиду старта нового "политического сезона в странах-партнерах", от которых она ждет поддержки. Зеленский призвал усилить работу по интеграции в ЕС и НАТО, в частности "открыть переговоры" о будущем членстве Украины в ЕС до конца текущего года.По мнению Киселевой, этот очередной посыл – демонстрация бессилия и бессмысленности всех действий Киева, и адресован он не Украине, а европейским политикам, которые еще не пришли к власти, но, вполне вероятно, скоро ее обретут.Но по-настоящему "важный период для Украины" уже позади, считает политолог: "он был тогда, когда она выбрала себе нацистскую идеологию, определившую ее дальнейшее существование". И теперь говорить о чем-то важном бессмысленно, поскольку процесс распада запущен. При этом Европа, куда Украина так стремится, его неумолимо ускоряет."Украина продолжит предпринимать попытки сблизиться с Европой, которая и направляет ее в сторону гибели – сколько уже было обещаний. Собственно говоря, они и не обманывают. Ведь если говорить об Украине, которая есть сейчас, – нацистском образовании, то да, она интегрировалась в Европу, которая и является порождением нацизма в историческом контексте. Правда, это не то, о чем думали люди, проживающие на Украине, они совсем другую интеграцию имели в виду, но получили массовую эмиграцию и прочее", – отметила Киселева.По ее мнению, теперь политическая смерть – закономерный итог для заразившейся нацизмом Украины: со всех актуальных карт она исчезнет."Да, конечно, все государства однажды появляются на политической карте и потом пропадают. Но причина, когда государство ведет суицидную политику самоуничтожения, это, скажем так, не частый вариант. Грубо так говорить, конечно, но Украина как политический сифилитик сегодня теряет себя по частям. Украины не будет. Собственно, ее уже нет – это остатки от того, что она получила в качестве подарка после развала Советского Союза", – сказала политолог.Она добавила, что окончательное исчезновение Украины – вопрос времени, которое придет скоро, "но не завтра, хотя это был бы самый прекрасный вариант, чтобы избежать больших жертв", заключила политолог.Ранее эксперты высказали мнения относительно того, почему Запад непременно разделит Украину. В частности, объяснялась особая заинтересованность в украинских землях со стороны Польши. Читайте также на РИА Новости Крым:Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради ТайваняУкраинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима

https://crimea.ria.ru/20230801/ukraina-bez-zelenskogo-v-snbo-rasskazali-o-planakh-1130480232.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, европа, в мире, форго, наталья киселева