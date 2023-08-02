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Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня

Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня

Инициатива Белого дома оплатить оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T14:15

2023-08-02T14:15

2023-08-02T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Инициатива Белого дома оплатить оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить республиканцев и упростить себе предвыборную кампанию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Украина для США – чемодан без ручкиРанее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений в Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины. Соответствующий запрос в Конгресс планируется направить уже в августе. Какую сумму администрация США намерена запросить для Тайваня, не уточняется.Политолог также не исключил, что решение перераспределить предусмотренные для Украины деньги в пользу Тайваня вызвано и неудачно складывающимся для ВСУ ходом контрнаступления. Однако говорить о грядущем прекращении финансирования Вашингтоном киевского режима не следует, считает эксперт.Все дело – в конкуренции внутри американского ВПКПолитолог Марат Баширов в свою очередь считает, что в основе перераспределения финансирования в пользу Тайваня за счет помощи Украине лежит не только политическая борьба, но и конкуренция внутри американского военно-промышленного лобби.По словам эксперта, военно-промышленный комплекс США, серьезно зарабатывающий на украинском конфликте, имеет связи как с демократами, так и с республиканцами. Если первые видят основные проблемы для США с Европой, то вторые с Китаем.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеКассетные боеприпасы из США переданы на Украину – ПентагонСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список

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новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, украина, александр шатилов, марат баширов