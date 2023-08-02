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Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
Инициатива Белого дома оплатить оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T14:15
2023-08-02T14:15
2023-08-02T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Инициатива Белого дома оплатить оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить республиканцев и упростить себе предвыборную кампанию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Украина для США – чемодан без ручкиРанее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений в Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины. Соответствующий запрос в Конгресс планируется направить уже в августе. Какую сумму администрация США намерена запросить для Тайваня, не уточняется.Политолог также не исключил, что решение перераспределить предусмотренные для Украины деньги в пользу Тайваня вызвано и неудачно складывающимся для ВСУ ходом контрнаступления. Однако говорить о грядущем прекращении финансирования Вашингтоном киевского режима не следует, считает эксперт.Все дело – в конкуренции внутри американского ВПКПолитолог Марат Баширов в свою очередь считает, что в основе перераспределения финансирования в пользу Тайваня за счет помощи Украине лежит не только политическая борьба, но и конкуренция внутри американского военно-промышленного лобби.По словам эксперта, военно-промышленный комплекс США, серьезно зарабатывающий на украинском конфликте, имеет связи как с демократами, так и с республиканцами. Если первые видят основные проблемы для США с Европой, то вторые с Китаем.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеКассетные боеприпасы из США переданы на Украину – ПентагонСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список
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новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, украина, александр шатилов, марат баширов
Зрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
Эксперт Шатилов: оплата оружия Тайваню из бюджета для Украины – кость для республиканцев
14:15 02.08.2023 (обновлено: 14:28 02.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Инициатива Белого дома оплатить оружие для Тайваня из дополнительного бюджета для Украины объясняется стремлением президента США Джо Байдена умиротворить республиканцев и упростить себе предвыборную кампанию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
Украина для США – чемодан без ручки
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений в Тайвань в рамках дополнительного бюджета для Украины. Соответствующий запрос в Конгресс планируется
направить уже в августе. Какую сумму администрация США намерена запросить для Тайваня, не уточняется.
"Такое перераспределение средств – своего рода "кость" для республиканцев, с которыми Байден находится условиях очень жесткого противостояния. Республиканцы известны тем, что наибольшую угрозу национальным интересам США они видят не столько в России, сколько в Китае, и считают, что "слабым звеном" является именно Тайвань, а не Украина. Думаю, Байден стремится умиротворить республиканцев и тем самым облегчить себе избирательную кампанию", – сказал Шатилов.
Политолог также не исключил, что решение перераспределить предусмотренные для Украины деньги в пользу Тайваня вызвано и неудачно складывающимся для ВСУ ходом контрнаступления. Однако говорить о грядущем прекращении финансирования Вашингтоном киевского режима не следует, считает эксперт.
"Конечно, сейчас дела на украинском фронте у США, мягко говоря, идут не очень успешно, и энтузиазма в американских элитах поубавилось. Но Украина для США остается "чемоданом без ручки" – нести тяжело, а бросить – жалко и проблемно. Поэтому они, скорее всего, продолжат финансирование, хотя постараются переложить его в большей степени на своих европейских партнеров. Хотя все равно аппетиты команды Зеленского будут несколько урезаны", – полагает Шатилов.
Все дело – в конкуренции внутри американского ВПК
Политолог Марат Баширов в свою очередь считает, что в основе перераспределения финансирования в пользу Тайваня за счет помощи Украине лежит не только политическая борьба, но и конкуренция внутри американского военно-промышленного лобби.
По словам эксперта, военно-промышленный комплекс США, серьезно зарабатывающий на украинском конфликте, имеет связи как с демократами, так и с республиканцами. Если первые видят основные проблемы для США с Европой, то вторые с Китаем.
"Сейчас у республиканцев большинство в нижней палате и они контролируют бюджетный процесс, поэтому Байден должен им подыгрывать. И конечно, ВПК – разный. Сейчас зарабатывают те, кто производит оружие для сухопутных войск и авиации. Но есть же еще и военно-морские производители оружия, которые не зарабатывают на украинском кейсе. А вот на тайваньском – бездонное море возможностей", – написал Баширов в своем Telegram-канале.
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