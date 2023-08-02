https://crimea.ria.ru/20230802/bayden-nameren-postavit-oruzhie-v-tayvan-iz-byudzheta-dlya-ukrainy--smi-1130483153.html

Байден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ

Байден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Байден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ

Президент США Джо Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений для Тайваня в рамках дополнительного... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T10:52

2023-08-02T10:52

2023-08-02T10:52

украина

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

оружие

поставки западного оружия украине

новости

тайвань

китай

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден намерен обратиться в Конгресс с просьбой дополнительно профинансировать поставку вооружений для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РАИ Новости.По словам собеседников FT, Байден стремится ускорить поставку оружия Тайваню "на фоне растущей угрозы со стороны Китая".Соответствующий запрос в Конгресс планируется направить уже в августе, пишет газета. Если американские законодатели поддержат инициативу Белого дома, то Тайвань получит оружие через систему, которая напрямую финансируется американскими налогоплательщиками.Ожидается, что Белый дом отправит соответствующий запрос уже в августе. Какую сумму администрация намерена запросить Тайваня, не уточняется.Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. По данным СМИ, Пентагон предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова. По словам Милли, в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и в той технике, которая может наносить удары по морским целям с земли. Он добавил, что США рассматривают возможности по изменению мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре прошлого года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.Политолог-американист Малек Дудаков считает, что соперничество между Китаем и США за Тайвань рискует перерасти в широкомасштабный вооруженный конфликт, и случиться это может уже в следующем году после выборов главы администрации и местного парламента на острове.В январе 2024 года на Тайване состоятся выборы. За власть будут бороться Демократическая прогрессивная партия, поддерживающая идею независимости Тайваня от Китая, и Гоминьдан, стоящий на позициях "одного Китая" и объединения с КНР. Выборы на Тайване будут проходить на фоне растущей напряженности между Китаем и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеКассетные боеприпасы из США переданы на Украину – ПентагонСША передают новую партию вооружений Украине: что вошло в список

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, поставки западного оружия украине, новости, тайвань, китай, сша